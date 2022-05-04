在台灣讀高職沒意義？「致命問題」被抖出：唸完懷疑人生
無論是想兼顧興趣或單純為了未來工作鋪路，台灣許多學生在國中畢業時，會面臨「高中」和「高職」的選擇，而近日有網友卻表示，自己念完高職，長大後卻感覺「不知道在幹嘛」，學習的專業內容也很淺，貼文瞬間引起熱議。
原PO在Dcard發文分享，自己國中發現對唸書沒有興趣，對未來的想法也很茫然， 所以就去唸了高職，她說道「可能是因為我唸的是國立高職，因此讀書風氣還是有，但到了高三才發現， 高職念商科真的不知道在幹嘛，學的商科內容比大一還淺，且技術性的工科，也變成各種升學化，很多課都拿去上國英數，實務上的東西教的也不多」。
以上種種經驗，讓原PO直接將文章以「身為一個高職生，那三年學的都是皮毛」為題，許多網友也留言表達同感「科大商最劣勢，但是報考人數卻又是最多的」、「反正未來也是去洗學歷，畢業後當社畜，我還是回家接公司好了」、「我自己在高職教美容美髮科，一個證照考試，幾十年沒變過題目，到底是可以有什麼技術？」、「我也是高職生，資訊科的，高職資訊跟業界完全脫節」、「讀商真的不要選高職」。
不過，不少網友認為，讀高職相當「看科系」，「我電子科的，以高三來說我們的實習課佔了整整一天」、「我電機科的一週實習課1.5～2天欸」、「要是讀電機科、電子、資訊出來，讀高職幫助真的不小」、「高職真的要看科系，沒選好，會自己沒興趣，唸完整個會懷疑人生」、「讀高職蠻值得的啊，我專業學一堆，雖然技術比較古代一點沒錯，但基本觀念老師給的很充足，讓我高職一畢業就能找機械設計的工作」。（編輯：張志浩）