UNIQLO最強不是衣服？「2單品」穿過回不去：一次掃10件
近年來服飾業掀起平價快時尚風潮，不少國外知名品牌進駐台灣，包括UNIQLO、NET、H&M等，搶攻小資族、學生市場。對此，就有網友詢問UNIQLO除了衣服以外的商品，而引來內行大推「2單品」穿過回不去，更神到一次狂掃10件回家。
原PO於PTT八卦板上指出，自身本來都在菜市場買一雙30元、三雙100元的短襪，但因工作性質導致襪子容易破損。而他也突發奇想，好奇詢問「uq的襪子品質好不好？我看一雙都130，有點貴貴的，有人穿過嗎？可以分享一下心得嗎？有卦否」。
貼文一出，就引來愛好者大讚留言，「超好。我上次買了100雙」、「我是買特價品49塊高度到腳踝的，穿2年多了還沒破」、「有比較耐穿一點」、「不容易鬆ok算耐穿，花樣夠多從正式到休閒皆有」、「長襪不錯，讚」、「不錯喔，我買一堆，穿過回不去」、「好穿耐穿，不容易破跟鬆掉」。
其中還有人點名「內褲」品質也相當厲害，直言「內褲很讚，襪子有差嗎」、「內褲穿很久」、「推內褲」、「290內褲一次都買10幾件」。
除了UNIQLO以外，亦有內行推薦其他品牌，直言「無印的還不錯，等特價買，還滿常特價的」、「襪子我只推三花==，小貴但很好穿」、「好市多的比較好」、「前陣子買net紅標五折襪子3雙80好穿」、「迪卡儂+1」。（編輯：陳雅雲）