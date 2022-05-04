九天玄女指定姐妹！阿翰同框陶晶瑩 「撞臉九宮格」難爆
網紅阿翰在YouTube中飾演算命阿姨「廖麗芳」，其中九天玄女「唯一指定姐妹」的無釐頭橋段掀起熱議，過去影片創作的不少角色也被挖出討論，其中名為「凜月」宅女也被認為和藝人陶晶瑩「撞臉」，而今（4）日陶晶瑩的臉書貼文中，兩人驚喜同框，並曬出「撞臉九宮格」，讓網友紛紛直呼崩潰認不出。
陶晶瑩稍早在臉書發出與阿翰同框合照，圖中可見阿翰畫上紅唇、戴上假睫毛，並模仿陶晶瑩臉妝，兩人手裡還拿著混合彼此臉部照片的九宮格，陶晶瑩也在貼文中寫下「說我像阿翰！有嗎？有嗎？」
貼文一出，短時間就有眾多網友湧入留言區，「真的是九天玄女唯一指定姊妹」、「這是桃子姐在模仿阿翰嗎」、「根本失散多年的姐弟」、「請問九張照片有差嗎？看不出來」、「完全不知道照片誰是誰」、「終於合體了！這題根本史上最難答的」、「明明就全部都桃子姐，誰再跟我說阿翰」。
事實上，阿翰除了算命阿姨和宅女角色外，還有模仿相當多角色，《NOWnews》也曾報導「不只九天玄女！阿翰『1角色』封神 網全跪拜：真的鬼才」，文中就提及，網友們相當喜愛「房東阿姨」這個角色，紛紛大讚「房東阿姨神到不行，阿翰一直都很用心認真又有才華，就算偶爾沒那麼好笑也無妨，還是很欣賞他」。（編輯：張志浩）