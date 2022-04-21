不只九天玄女！阿翰「1角色」封神 網全跪拜：真的鬼才
網紅「阿翰」近期新片《算命阿姨 九天玄女之天女散花》再度紅遍全台，裡頭的爆笑梗被許多人瘋傳，甚至連女星陳意涵都忍不住模仿，對此就有網友好奇，阿翰的眾多優質作品中，哪一個角色最好笑呢？貼文曝光後，不少人都直點名「房東阿姨」，忍不住原地跪了：「房東阿姨很好笑，超傳神！」
該名網友昨（20）日在PTT發文，他以「阿翰最好笑的影片是哪部」為題，表示看到臉書一堆人在討論九天玄女，才發現原來這是近期阿翰新片模仿算命老師的梗，「他這個梗之前就模仿過了，什麼說你前世是薯條，你哥哥是薯條哥哥、你姐姐是薯條姐姐 ，你欠炸」，也好奇問：「他模仿比較好笑的應該是戲說台灣-豬母精、還有桐人那部吧？」
貼文一出，網友紛紛點名各自最愛的角色，「一開始看可柔學姐，還以為真的是莒光園地」、「紳士泡妞秘技笑爛」、「臭妹仔超經典，還有阮月嬌」、「小魔女那部真的很好笑」、「蚣視小大人，翔翔系列」、「三年三班最經典」、「愚人節的張翰我看一百次」、「初期的算命阿姨也很好笑，算到清光緒阿嬤那部」、「翔翔啦！那個哭聲真的超北爛」、「第一次注意到是允恩」、「國中校慶還有自助餐阿姨，他的短片很好笑」。
不過，最多網友提及的反而是房東阿姨，「房東阿姨極神」、「房東阿姨也很棒」、「近期房東阿姨，比較久之前國中妹」、「房東阿姨，真的很像」、「房東阿姨很好笑，超傳神」、「房東阿姨真的很像」、「房東阿姨神到不行」、「房東阿姨超好笑」。
另外，對於造成多次風潮，也有不少人大讚阿翰的實力，「阿翰真的是網紅清流，每部都很用心」、「阿翰一直都很用心認真又有才華，就算偶爾沒那麼好笑也無妨，還是很欣賞他」、「好不好笑之餘，他造成現象級的梗很多次」、「阿翰是我看過業配最有誠意的」、「阿翰真材實料」、「阿翰是真的有料」。（編輯：賴禹妡）