捷運哪站正妹最多？「最神地點」老司機認了：路過全香的
隨著大眾交通不斷發展，台北捷運因其燈光明亮、乾淨整潔、路線明確等特點，成為不少通勤族、學生移動的首選之一。對此，就有網友突然好奇「台北捷運哪一站的女生最可看？」而引來老司機們揭開最佳首選。
原PO於PTT八卦板上指出，台北捷運路線相當多，包括紅線、藍線、黃線、綠線、棕線及環狀線、淡水輕軌等，但他眼尖發現，有部分捷運出入口的漂亮女性特別多，如市政府站、中山站等，讓他好奇詢問「大家覺得臺北捷運哪一站的女生最可看？」
問題一曝光，隨即引起鄉民們留言討論，「動物園吧？昨天看一堆男的帶穿超少辣妹」、「西門地下街6號出口附近常常有高職妹練舞」、「龍山寺，捷運站出來就有」、「忠孝新生」、「輔大，都很漂亮」。
就引來老司機們全推「中山站」，低調表示「絕對是中山站」、「中山，之前有搭訕過嘻嘻」、「中山第一」、「中山站真的又年輕又敢穿」、「中山，香」、「中山，很多上班族」、「中山啊！之前路過都香的」。
此外，也有乘客點名「市政府」、「忠孝復興」和「台北101」等站，「市政府狂勝」、「台北車站或市政府」、「中山、忠孝復興、101」、「101、市政府」。（編輯：陳雅雲）