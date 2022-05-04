朋友買房2年「爽賺賓士」！租屋男後悔沒跟上 掀網論戰
在萬物皆漲的時代，許多人常常怨嘆自己薪水沒有漲，也讓生活越來越難過，其中房價的飆升更是讓一般上班族、小資族們卻步，而一名網友就分享，自己有些高中同學在2、3年前都已經買房，更認為買房是這輩子最正確的決定，讓還在租屋的他不禁詢問「買房真的是好選擇嗎？」
原PO在PTT發文提及，前幾天和幾位高中同學聚餐時，發現很多人在兩、三年前都買房，甚至都說自己至少賺一台賓士的價錢，還不停強調「買房這輩子最好的決定，2、3年的漲幅比他們2~3年不吃不喝還多」，原PO聽完相當感概，「每天看PTT都在說要崩，一直等，結果到現在還在租屋，房租到期後房東說要漲500，買房真的是個好選擇嗎？」
貼文一出掀起網友兩派論戰，有人認為「沒賣都不算賺」、「沒賣掉之前說賺多少都是空談」、「所以他們賣了？紙上富貴嗎」、「房價漲叫做賺？你問他敢不敢增貸，錢出來投資或買其他房？不然沒賣是在賺什麼？」
另一派網友則表示，「我大概七年前買的，真的漲了不少，比我的薪水多多了」、「是，但要買交通便利、靠近蛋黃區的房子」、「買雙北桃園確實如此，都市核心區比較會漲」、「我7、8年前買房，我也覺得是最正確的決定」、「以前還好，但這六年漲翻了」。（編輯：張志浩）