中華豆花「正確吃法」媽全招了！眾後悔太晚學：做錯10年
冰涼爽口的豆花，相信是不少人消暑降溫的最佳良伴，其中老字號「中華豆花」更是台灣人童年最愛之一，小小一盒就能享受豆花的軟嫩鮮甜口感，而廣受大小朋友們歡迎。對此，有位媽媽分享了中華豆花的正確吃法，引來一票網友驚呼「原來我吃錯了！」
有女網友於臉書社團《爆廢公社公開版》上貼出照片，從畫面中可見一盒完整的中華豆花，但特別不一樣的是，原PO在包裝上竟插入一支吸管，驕傲表示「給小孩吃，還是這樣吃，好一點，不用清」。
吃法曝光後，引來網友們驚呼直喊，「生活智慧王」、「正確吃法」、「這好方便喔！超聰明」、「長知識了」、「哦耶下次不用洗湯匙了！感謝分享」、「立馬衝出門買，這樣就不怕開膜後汁水黏黏的，超讚」、「原來我吃錯了，後悔這麼晚才知道QQ」、「好酷第一次看到這種吃法我都是拆膜直接拿湯匙挖」。
甚至還有內行同樣分享，「我家也是這樣吃愛玉豆花布丁，當然吃完有確實的清洗分類 ！」、「以前小時候也是這樣吸愛玉」、「布丁我也這樣吃」、「我都是洗一洗撕開一小角然後狂吸猛吸欸！原來還有其他吃法」、「這個豆花吃了數十年還是這個最對味，明天開始用這個吃法！」（編輯：陳雅雲）