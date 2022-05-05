在家太無聊才上班？他掀同事「神級身份」愣：存款9位數
在職場上，同事除了是共同奮鬥的夥伴外，也是分擔工作壓力的好對象，而近日有網友分享，自己有個聊得來的同事，怎料深入接觸後，發現對方竟是金融業的「富二代」，平常相處的種種趣事，也讓他好奇「有沒有家裡很有錢，卻到公司當小職員的例子？」
原PO在PTT發文提及，他在公司有個相處不錯的同事，熟識後才得知對方是金融公司老闆的兒子，「家住在信義區100多坪豪宅，個人帳戶存款有9位數」，明明生活毫無壓力，卻在公司做月薪不到10萬的工作，對方則表示「在家太無聊」。
不僅如此，原PO還透露，因為公司主管不知道朋友的真實身分，因此工作出包時仍照樣被罵爆，對方每次被罵完還都笑笑的，原PO逗趣說道「我都很怕他一怒之下，叫老爸別借我們錢了」，對此他也好奇「有沒有人遇過類似情況？」
貼文一出掀起熱議，網友紛紛留言，「很多阿，尤其頂大研究所一堆這種」、「人家下凡體驗凡人生活，不要問太多」、「沒辦法，不工作真的很無聊」、「是他爸有錢，他也只是想正常生活而已吧」、「這例子我們公司也有」、「有些家人會給壓力啦 不可能讓你在家裡混吃等死」、「回爸爸公司馬上就要扛壓力，準備接班」。
此外，也有人特地回文分享，「上次在內湖挖馬路修管線，遇到一個20多歲台電的巡管員叫我們簽名，原本還沒什麼注意，直到學弟說他好像開賓士，隔天問了才知道，原來他們是家裡開人力派遣公司，但因為巡管員缺人徵不到，就來跑幫台電的巡管員，用家裡賓士車巡管...真的不計成本」。（編輯：張志浩）