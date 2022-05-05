楊丞琳凌晨心痛曝「Yumi過世了」！死訊藏3個月不敢開口
楊丞琳與自己的狗女兒Yumi感情深厚，而今（5）日是Yumi的17歲生日，楊丞琳凌晨0時發文，但卻不是慶祝Yumi生日，而是宣布Yumi已在今年2月15日過世的噩耗，讓不少粉絲相當不捨。楊丞琳也向自己的愛犬喊話「雖然接受妳已不在的事實，但還是時常流淚哭泣，真的好想妳」。
楊丞琳透露「在5月5下這天，沒有像往年發出Yumi的慶生照，你們肯定會覺得奇怪，但還是決定告訴大家，我的寶貝Yumi已在今年的2月15日去到了天堂！」她提到「其實去年工作期間，已經接收到幾次，醫生告知Yumi身體狀況走下坡的消息，也請我做好心理準備，所以在既定工作行程結束後，我就立刻回到台北，陪伴她走最後一程」。
楊丞琳不捨的表示「對Yumi的感謝真的很難用言語來表達，覺得自己很幸運，能和她成為家人，她真的太太太令人省心了，是個貼心的孩子，更是上天賜給我的禮物，這將近17年的歲月，我做得不夠好，因為老是工作在外，缺少了陪伴，尤其是她生命中的最後一年…」。
對於過去Yumi晚年生活的模樣，楊丞琳也非常感謝媽媽細心的照料，透露「照顧老狗非常地疲憊，是無法想像的身心上的累，真的覺得我母親很偉大，除了因為她愛Yumi，也是因為她想讓我放心地、無後顧之憂地工作謝謝媽咪，辛苦妳了！」文末，楊丞琳也向愛犬喊話「雖然接受妳已不在的事實，但還是時常流淚哭泣，真的好想妳！希望妳這一生都有感覺到滿滿的愛與幸福，擁有妳，是我們家的福氣，永遠愛妳、懷念妳」。（編輯：張嘉哲）