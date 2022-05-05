勾惡戰連千毅「靠黑道擺平」！警政署遭嗆 準備血流成河
YouTube頻道「勾起你心中的惡」日前踢爆直播主連千毅利用NFT斂財詐騙，兩人不斷隔空嗆聲喊話，掀起社會議論，不過此事到最後卻演變成道上兄弟出面調解，讓立委莊瑞雄4日上台質詢提及此事，痛批警政署毫無作為「軟得像麻糬」。對此，網路名人小商人則表示「警政署被電到起飛，再來肯定有動作了」。
立委莊瑞雄在內政委員會質詢時提到，直播主之亂從4月底鬧到5月初，讓不少民眾質疑「現在是完全沒政府了嗎？」還有黑道背景的大哥出面調解，那麼警政署、刑事局是在幹嘛？我想請問一下我們副署長，你看到這一些直播主在網路上的作為你心裡感受是什麼？接著警政署副署長劉柏良則回應「署內已進行蒐證並將做出打擊」。
結果該回應讓莊瑞雄直接回嗆「你們軟得跟麻糬一樣，你們那叫打擊？幾天了你們還沒行動，搞得社會人心浮動！沒有道理啦！」而劉柏良則回應「請委員拭目以待，絕對強力取締」。而網路名人小商人日前就表示已向警政單位檢舉連千毅，他透露「就說直接舉報了，要血流成河這不就來了嗎？軟嘎那麻糬（軟得像麻糬），我個人喜歡Q一點的麻糬」，另外也感謝莊瑞雄為民喉舌，「除暴安良」，歡迎民眾提供其他具體事證來舉報。
貼文曝光之後，吸引不少網友紛紛回應「根本說出我的心聲.....台灣明明就有警察，然後這陣子搞到好像台灣是大哥管治安欸，還背後大哥出來調停？警察調停不了？」、「最扯的是公然要約對決.....還沒有人有作為＝＝」、「莊立委講出很多人心聲吧....警察很像比那些大哥還沒用＝＝」；小商人也回應網友提到「警政署被電到起飛，再來肯定有動作，我們來提供掃黑名單好了，不然現在一堆哥啊兄啊，出門買個奶茶可能都會遇到」，顯然目前勾惡與連千毅兩人之間的事件，已經不是私底下就能解決的事情。（編輯：張嘉哲）