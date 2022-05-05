勾惡最新聲明曝！中午南下「一人赴約」 爆對決現場狀況
YouTube頻道「勾起你心中的惡」近日槓上知名直播主連千毅，踢爆對方靠NFT斂財詐騙，事件甚至波及網紅館長、鳳梨等等，4日勾惡發出影片，強調「事情尚未結束」，並且不甩連千毅「停戰宣言」，還是會赴約到某地進行直播。而今（5）日，勾惡一早就發出最新聲明，透露自己中午過後就會準備南下，還預告現場將會有嚴格警力控管，希望眾人勿去現場觀望。
勾惡在臉書發出當日聲明，內容提到「昨天鬧一下，稍微引戰釣個魚，讓他們開心一下而已，畢竟得意會忘形，這樣大家就可以看清楚，哪些人想一起弄掉勾惡了，如果解決勾惡對他們來說。比解決作奸犯科的人還重要，重要到需要跳出來幫壞人轉移焦點，讓勾惡疲於奔命，那他們的立場就已經顯而易見，因為如果你們真的這麼正義、這麼好心，希望你們可以和我一起解決作奸犯科的人，而不是輕輕放過壞人」。
勾惡表示「釣完魚之後，我也不想再浪費時間爭吵個人私事，勾惡應該把重心放在社會責任，解決社會問題，並幫受害者發聲，所以接下來，任何攻擊勾惡、抹黑勾惡的言論，我都不會再回覆，我也歡迎所有需要的人，都可以一起對勾惡進行批評跟指教，畢竟現在『踩勾惡』正夯」。
對於今天將前往對決地點，勾惡也強調「目前我從警政署，還有各個分局得到的資訊是，今天現場會有嚴格的警力控管，所以大家千萬不要到現場，你們絕對會白跑一趟，我中午過後就會準備南下，單純只是為了兌現承諾而已，我會一個人到場，沒有要引戰，沒有要造成防疫破口，沒有要製造社會問題，請大家放心，也麻煩大家務必不要到現場，今天直播會用副頻道開直播，並且會由當事人跟律師，一起跟大家做個說明，就等我接下來的直播吧！」（編輯：張嘉哲）