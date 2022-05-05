LINE「全新功能」被抖出！用戶點開賺翻 買泡麵直接半價
LINE在台灣可以說是最多人使用的通訊軟體之一，其因為免費又能傳訊的通話功能，成為時下聯繫親友的最佳工具，而隨著APP越趨開發完整，不少功能仍舊有不少用戶都還不知道。近日，就有網友分享自己使用LINE時，意外發現LINE竟然有外送功能，且使用之後回饋非常高，讓她又驚又喜，貼文引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「逛LINE購物的時候發現，LINE有新的外送服務！剛好看到想買很久的一間食物店，結果結帳的時候發現竟然回饋了116點……. 也太划算了吧！不過看起來只有台北市可以玩這個服務，趁他還在萌芽推薦大家快去買，當當點數富翁，大概30分鐘就送到了！真的很棒！」只見貼出的購物項目，原PO買了384元的東西，就回饋了116點LINE Points，等同回饋約30％左右，相當划算。
貼文一出，網友紛紛回應「.......LINE也能外送，太方便了吧」、「謝謝分享，笑死我買了1091元，剛好補泡麵跟買午餐」、「好像只有台北可以外送，有點可惜」、「娃娃！台中好像沒有」、「剛剛找了！就在首頁裡面！ 裡面回饋的點數好多好心動」、「我覺得很讚欸！開買」、「點數回饋也太多了吧」、「點數一點一塊欸！回饋超多」。
而《NOWnews》記者也實際前往LINE查詢，發現只要點選「錢包」，接著選擇「LINE購物」，點進去後看到購物欄位的「嚴選快送」即可進入頁面，不過頁面上目前僅出現幾個台北行政地區，包括大安、信義、大同、中正、中山等等，有便利商店、瘋搶快閃店可以做購物外送選擇。
除了外送功能開啟之外，底下公告也透露指定區域只要點指定商品，最高竟然有高達50%的回饋，像是多款零食、泡麵等等都有LINE Points 50%的回饋，LINE也在頁面寫下「我們正努力擴大可配送的地區，敬請期待」，顯然進軍外送市場的企圖心非常高，而這些回饋的LINE Points，不僅可拿來買貼圖等等，也可以直接折抵消費，只要有和LINE Pay合作的店家以及通路，LINE Points1點=1元，可以說是相當划算，LINE新服務提供用戶外送服務，也讓大家回饋拿好拿滿！引起一波話題。（編輯：張嘉哲）