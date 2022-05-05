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面試遲到到隔天！凌晨留「奇葩理由」　雇主：無言到極點

▲一名雇主分享與求職者約面試，對方狂遲到還理由一堆，引起網友熱議。（示意圖，非當事人／取自Pexels）
▲一名雇主分享與求職者約面試，對方狂遲到還理由一堆，引起網友熱議。（示意圖，非當事人／取自Pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-05-05 09:58:13

求職的人都知道，面試是取得工作最重要的環節，然而面試前有些禮節也應該要多加注意，否則即將到手的工作很可能就因此溜掉。日前就有一名雇主抱怨，一名求職者與自己約面試卻遲到到隔一天，原因曝光也引起網友熱烈討論。

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這名男姓雇主在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，表示自己與一名求職者約面試，當天早上9:48對方傳訊息約傍晚18:30到公司面試，但是到了20:01對方遲遲未出現，沒想到對方在20:38又傳訊息告知他「晚點到」，最後竟然在隔天凌晨01:22說「因為下雨的關係，導致過去已經關門了」，還問他「今天晚上方便嗎？」

▲原PO表示該名求職者不僅遲到未通知，還理由一堆。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）
▲原PO表示該名求職者不僅遲到未通知，還理由一堆。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）
原PO一看見理由感到非常傻眼，無奈寫下：「到底有什麼毛病？？？連通電話都不告知一下！！板橋過來是有多遠？？要5小時？？還是一路颱風龍捲風山崩地裂？？放鳥還說的好像是我關門沒等他一樣⋯」並對於該求職者奇葩行徑感到「真的無言到極點」！

貼文一曝光，網友們也紛紛留言：「搞得是他要面試你一樣…」、「這種奇葩的⋯還是不要用比較好⋯不然怎麼炸了你的店你都不知道。」、「酷斃了～不過提早了解這個人的工作態度也很幸運，總比請來了才發現這個人一堆問題來得好。」、「真的， 我也是遇到一堆求職者一堆理由… 我就跟傻子一樣一直等」、「應徵到半夜還要人家等他，是來當老闆的嗎？」、「現在很多奇葩求職者，把工作（面試）當玩遊戲一樣」。（編輯：陳珮瑜）

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