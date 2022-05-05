COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

心理測驗！直覺選「披薩1配料」　反映朋友對你第一印象

▲日本網站分享一爆紅披薩心理測驗，秒測你以什麼態度面對初次見面的朋友。（示意圖，非當事人／取自pixabay）
▲日本網站分享一爆紅披薩心理測驗，秒測你以什麼態度面對初次見面的朋友。（示意圖，非當事人／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-05-05 11:01:01

常說認識新朋友，初次見面的印象很重要，有可能你的一個行為或是一句話就會讓人記得一輩子，那麼你對第一次見面的人會用什麼態度去交際呢？日本知名網站《uranaitv》有一款火紅的披薩心理測驗，直接測出你會怎麼面對初次見面的有人，以及朋友對你的第一印象究竟是如何？快來一起看看吧！

我是廣告 請繼續往下閱讀
請根據第一直覺回答：在一場聚會中，你手裡拿到的披薩，上頭有以下哪一種配料？

A. 甜椒

B. 臘腸

C. 玉米

D. 番茄

▲請以第一直覺選出你手中的披薩有哪一種配料。（示意圖，非當事人／取自pixabay）
▲請以第一直覺選出你手中的披薩有哪一種配料。（示意圖，非當事人／取自pixabay）
來看解答囉！

選擇「A. 甜椒」的人：習慣隱藏真心

甜椒是一種吃起來沒有負擔的蔬菜，不過也代表你的表面與內心不太一樣，你習慣一開始就先隱藏自己、相當客套，要隨著時間才會慢慢顯露真實的自己。雖然對方一開始會認為你還算好相處，不過長久下來也可能讓人留下不太認真或是不容易深交的印象，也比較難與朋友建立深厚情感喔！

選擇「B. 臘腸」的人：表露真實性格

臘腸富含獨特的濃郁香氣，直接又不做作，正好代表你是一個初見面就顯現出真性情、毫無保留地對待對方，不僅讓人一開始就覺得和你的關係相當緊密、沒有距離，也會被你散發的熱情魅力所吸引！

選擇「C. 玉米」的人：少話但喜歡觀察

玉米是由許多單一小顆粒組成的蔬菜，代表著你習慣以多種角度，慢慢去觀察並了解一個人。你在一個陌生的環境時並不多話，會習慣先觀察周遭氛圍也善於當聆聽者，因此你需要多次接觸後，才會慢慢變得比較活潑。

選擇「D. 番茄」的人：有共同點才會交談

紅色的番茄象徵熱情，就好比你對於結交新朋友也相當熱衷，會想要找出對方與你的共同點，如果發現對方與你有相同興趣或是相似處，你會很快與他相處融洽，不過有時卻容易產生「保鮮期」過了之後，你就會開始失去興趣，所以有時反而不容易深交到真正的好友。（編輯：陳珮瑜）

超準心理測驗！選擇一物不能扔　找出近期內心糾結何事

日本超準心理測驗！直覺選1隻老虎　秒揭露內心真實個性

吃刨冰竟付665元？網看「配料」嚇傻　意外釣出本尊回應

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀