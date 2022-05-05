心理測驗！直覺選「披薩1配料」　反映朋友對你第一印象

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A. 甜椒
B. 臘腸
C. 玉米
D. 番茄
來看解答囉！
選擇「A. 甜椒」的人：習慣隱藏真心
甜椒是一種吃起來沒有負擔的蔬菜，不過也代表你的表面與內心不太一樣，你習慣一開始就先隱藏自己、相當客套，要隨著時間才會慢慢顯露真實的自己。雖然對方一開始會認為你還算好相處，不過長久下來也可能讓人留下不太認真或是不容易深交的印象，也比較難與朋友建立深厚情感喔！
選擇「B. 臘腸」的人：表露真實性格
臘腸富含獨特的濃郁香氣，直接又不做作，正好代表你是一個初見面就顯現出真性情、毫無保留地對待對方，不僅讓人一開始就覺得和你的關係相當緊密、沒有距離，也會被你散發的熱情魅力所吸引！
選擇「C. 玉米」的人：少話但喜歡觀察
玉米是由許多單一小顆粒組成的蔬菜，代表著你習慣以多種角度，慢慢去觀察並了解一個人。你在一個陌生的環境時並不多話，會習慣先觀察周遭氛圍也善於當聆聽者，因此你需要多次接觸後，才會慢慢變得比較活潑。
選擇「D. 番茄」的人：有共同點才會交談
紅色的番茄象徵熱情，就好比你對於結交新朋友也相當熱衷，會想要找出對方與你的共同點，如果發現對方與你有相同興趣或是相似處，你會很快與他相處融洽，不過有時卻容易產生「保鮮期」過了之後，你就會開始失去興趣，所以有時反而不容易深交到真正的好友。（編輯：陳珮瑜）