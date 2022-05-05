水裡跳「九天玄女」爆紅！21秒片網全跪地　本尊神到了

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影片曝光後，不少網友紛紛回應「傻眼......是都不用呼吸嗎？」、「天啊，這也太厲害，超級漂亮」、「好漂亮的美人魚，以為是真的」、「好厲害，超級可愛的」、「前面降落的時候配歌詞真的太可愛了」、「在哪裡啊？好想去看看喔」、「這是在哪裡？想要親眼看看欸，好厲害」；而也有網友立刻認出該地表示「遠雄花蓮海洋公園的美人魚公主啦！」、「花蓮海洋公園無誤！之前去看過，超級美，很厲害」、「花蓮海洋公園無誤，那邊人魚都超美也超強的」。
@chenhsi.lu回覆 @tw777777 上菜囉~~~您的九天玄女來囉😘歡迎大家點菜 @minmin_9487946 #九天玄女 #美人魚 #mermaid
♬ 原聲 - 亞特蘭提斯公主🧜♀️ - 亞特蘭提斯公主🧜♀️
而也有網友找出其中一位人魚的本尊，是一位名為「魯筱希」的正妹，其IG除了紀錄生活之外，也時常分享自己在當人魚公主的日常，不只有大跳「九天玄女Remix」的影片之外，還有日常在當人魚公主時與客人的互動，有在經營抖音的她也常常放上自己在水裡優美的模樣，讓不少網友敲碗表示「請問是每天都有表演嗎？想去朝聖」，魯筱希也親切回應表示「我們一共有七隻美人魚！目前我的檔期只到5月31唷！歡迎大家來看」。（編輯：張嘉哲）