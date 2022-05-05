路上突發車禍！「正妹駕駛」一下車 眾人全暈爆：氣消了
若是騎車在路上不幸遇到車禍，大多數人總是火氣旺盛、臉色難看，不過近日有網友分享，自己偶然遇到車禍現場，疑似自小客車不慎撞倒男性機車騎士，不料小客車駕駛下車後，竟是一位修長美女，讓不少網友見到影片嗨喊「氣全消了」。
根據網友於《爆廢公社》轉貼一段影片，只見銀色自小客車，疑似在右轉時，不慎撞到一位男性機車騎士，男性機車騎士準備將倒地的車輛扶起時，自小客車駕駛正好下車，趕緊小跑步上前幫忙，而多數網友見到這段影片，立刻被正妹駕駛給吸引，只見她身穿平口白色上衣，好身材讓網友全歪樓。
網友暈爆笑回，「態度很重要，尤其再加上漂釀小姐姐」、「拜託撞我」、「性別正確，衣著也正確」、「被車撞了，結果心裡小鹿亂撞」、「這一看就沒事沒事！」、「那就是愛情，愛情總是來得那麼突然」、「一定說沒關係，妳人有沒有怎樣？」、「一鼓作氣的表現男人氣概扶起歐兜賣」。
但也有不少人提醒，「移動摩托車的用意是？這已經破壞第一現場了」、「該賠的還是要賠」、「看態度啦，再正態度太爛，誰會給她好臉色」。
實際上依道路交通事故處理辦法第3條規定，「不得任意移動肇事車輛及現場痕跡證據。但無人傷亡且車輛尚能行駛，或有人受傷且當事人均同意移置車輛時，應先標繪車輛位置及現場痕跡證據後，將車輛移置不妨礙交通之處所」。（編輯：鍾怡婷）