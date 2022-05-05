Fed升息／市場估央行6月至少升1碼 台幣難脫貶值命運
美國聯準會（Fed）如市場預期升息2碼，並自6月起縮表，但主席鮑爾（Jerome Powell）也表達未來不會一次升息3碼的可能性，淡化市場的預期心理，美元指數貶至1周低點，新台幣兌美元今（5）日一度升值快1角，來到29.438元，終場小升收29.509元。展望後勢，匯銀人士認為，為拉近利差，中央銀行6月升息機率高，而且1碼應是基本的，是否會更高還要再觀察。至於新台幣後勢，短線或有跌深反彈機會，但中期仍難脫貶值命運。
由於聯準會釋出未來不會一次升息3碼的訊息，淡化市場預期心理，使得美元兌一籃子主要貨幣急貶，美元指數盤中一度觸及一周低點102.48，目前又逼近103。
外匯專家李其展分析，在美國5月升息2碼，預期6月還會再升息2碼，台灣央行6月升息機率很高，而且升息1碼好像不太夠，至於會不會升息2碼很難說，只能說1碼應該是基本的，當然，也有其他選項如升息1碼半。
不過，美元偏強格局沒變，只是會走多久還很難說，因此，李其展認為，新台幣兌美元將先呈現盤整格局，待有新事件才會反映出新趨勢，當然，之後也是有可能回貶，如果美國就業數字表現很好，美元指數就可能再往上走。
也有匯銀表示，美國聯準會已多次預告，將在這次政策會議升息2碼，並開始縮減資產負債表，市場也已消化相關預期，唯一就是聯準會主席鮑爾於會後記者會對利率前景的描述，沒有更加鷹派的指引，新台幣兌美元就有望因為風險資產的反彈而走升。
不過，匯銀認為，由於台美利差可預期會進一步擴大，因此資金仍將流向美元資產，新台幣短線或有跌深反彈機會，但中期而言仍難脫貶值命運。