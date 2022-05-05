男友每天準時LINE傳「早安喲」！外掛手法秒抓包：被耍了

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緊接著，她開始找尋以前的對話紀錄，發現男友的早安訊息都在「早上8:20」傳來，真相破解後，讓她無奈表示「實在不知道這人怎麼這麼有才…還真的給我開外掛…其實我有點難過，我是真的很認真的回覆訊息、有時候還想說要搶先回覆，但他這麼做…我好像被耍一樣…」。
但情緒過後，她也開始自我檢討，認為是過去曾跟男友反應「早上都不會說早安、問候吧，很像陌生人諸如此類的～這位天才男子就很異想天開的開起他最擅長的外掛…以為女友永遠不會發現吧⋯⋯哈哈哈」，最後她也幽默表示「真的不要用生氣情緒來處理事情，對方只會想逃避或用特殊方法XD」。
貼文曝光後，至今已有超過2千多人大讚，紛紛認為原PO男友十分有才，直言「其實還蠻可愛的ㄟ，真的是理工男的浪漫」、「好氣又好笑哈哈哈哈哈哈哈太聰明了吧」、「我覺得好可愛呀！若是我會很欣賞男友解決問題的能力，是個人才」。
其中還有內行破解手法，表示「用iPhone的捷徑app就可以了，他還能設定每天固定幾點把wifi關掉，跟手機電量提醒發出聲音」、「IPhone內建捷徑就能做到了，不用賣程式」、「iPhone內建捷徑就可以做到，Google一下」。
據了解，若想設定LINE訊息預約排程功能，iOS用戶可至「捷徑」APP中點擊「自動化」選項，再點選「製作個人化自動化操作」，緊接著在「特定時間」中設定預定時間，重複部分也可選擇「每天、每週或每月」；再來加入動作，點選需傳訊的對象以及輸入訊息內容，最後關閉「執行前先詢問」選項，即可完成自動發送功能。（編輯：陳雅雲）