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男友每天準時LINE傳「早安喲」！外掛手法秒抓包：被耍了

▲勞動部勞動力發展署110年5月推出外語版「LINE@移點通」。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲勞動部勞動力發展署110年5月推出外語版「LINE@移點通」。（示意圖／記者陳雅雲攝）

編輯中心/綜合報導

2022-05-05 21:17:252022-05-05 21:20:35

隨著科技不斷進步，近年來不少人皆會使用社群平台進行聯繫，其中LINE因主打可愛俏皮的貼圖功能，廣受用戶們喜愛。不過，近日就有女網友分享，男友每天都會傳「早安喲」訊息給她，某日對方睡在她身旁，但她仍收到了早安訊息，讓她感覺十分詭異。而真相曝光後，也讓原PO不忍直喊「男友對我開外掛！」

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原PO於Dcard上分享，表示男友每天早上都會透過LINE傳「早安喲」給她，她感動認為「真的覺得他很有心，有感動到！覺得有人在乎我」。然而，某日早上男友在她身旁熟睡，沒想到仍收到早安的訊息，讓她當下十分詫異，「我傻眼的想…該不會這是設定好的吧⋯⋯」。

緊接著，她開始找尋以前的對話紀錄，發現男友的早安訊息都在「早上8:20」傳來，真相破解後，讓她無奈表示「實在不知道這人怎麼這麼有才…還真的給我開外掛…其實我有點難過，我是真的很認真的回覆訊息、有時候還想說要搶先回覆，但他這麼做…我好像被耍一樣…」。

但情緒過後，她也開始自我檢討，認為是過去曾跟男友反應「早上都不會說早安、問候吧，很像陌生人諸如此類的～這位天才男子就很異想天開的開起他最擅長的外掛…以為女友永遠不會發現吧⋯⋯哈哈哈」，最後她也幽默表示「真的不要用生氣情緒來處理事情，對方只會想逃避或用特殊方法XD」。

▲LINE為鼓勵用戶使用LINE Pay付款，只要是在11月11日以前有更新至11.19版本的用戶，將可以獲得60元抵用券。（示意圖／翻攝LINE官網）
▲女網友發現，男友將LINE訊息預約排程時間，才能每天準時跟她說早安。（示意圖／翻攝LINE官網）
貼文曝光後，至今已有超過2千多人大讚，紛紛認為原PO男友十分有才，直言「其實還蠻可愛的ㄟ，真的是理工男的浪漫」、「好氣又好笑哈哈哈哈哈哈哈太聰明了吧」、「我覺得好可愛呀！若是我會很欣賞男友解決問題的能力，是個人才」。

其中還有內行破解手法，表示「用iPhone的捷徑app就可以了，他還能設定每天固定幾點把wifi關掉，跟手機電量提醒發出聲音」、「IPhone內建捷徑就能做到了，不用賣程式」、「iPhone內建捷徑就可以做到，Google一下」。

據了解，若想設定LINE訊息預約排程功能，iOS用戶可至「捷徑」APP中點擊「自動化」選項，再點選「製作個人化自動化操作」，緊接著在「特定時間」中設定預定時間，重複部分也可選擇「每天、每週或每月」；再來加入動作，點選需傳訊的對象以及輸入訊息內容，最後關閉「執行前先詢問」選項，即可完成自動發送功能。（編輯：陳雅雲）

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