台灣辣妻罵人爆紅！55秒短片瘋傳 百萬人快融化：好幸福
每個人因成長環境和家庭教育等因素，導致個性和脾氣有所不同。大陸近日就有一部「台灣辣妻罵人」影片爆紅，畫面中五官亮麗的老婆面對老公的幼稚挑釁，儘管火大但罵人的方式卻十分溫柔，雖然影片僅有短短55秒，但仍在網路爆紅，至今已有超過252萬人觀看。
大陸微博帳號「超級無敵小學生」今（5）日發布一則影音寫道「女朋友是台灣人是什麼體驗？」從畫面中可見，一名頭染金髮且面容姣好的台灣正妹坐在沙發上，而老公拍攝時突然向老婆丟了一雙襪子，這時老婆隨即拿下耳機瞪，氣得表示「不好意思，請問一下先生，這裡是哪裡？」、「拜託你搞清楚，這裡是客廳耶，麻煩你把你的髒衣服跟臭襪子自己拿去洗衣機丟，好不好」。
但幼稚的老公仍然嘻皮笑臉回應，老婆隨即開始嘲諷，「哇你不就好厲害，不就好棒棒，請問你有搞清楚現在是什麼情況嗎？」但疑似老公太開心說錯了話，老婆最終朝他丟大娃娃反擊，讓老公嚇得直呼「我錯了！」
影片曝光後，至今已有超過252萬觀看次數，網友紛紛羨慕直呼「那都是別人家的女朋友」、「台灣的女孩發脾氣都可以這樣子溫柔」、「好客氣的罵人，那些麻煩你、請問，我們這邊通通沒有」、「這女朋友說話真好聽呀。很溫柔，男人理想中的女朋友吧」、「有個台灣女朋友一定會很幸福吧」。（編輯：陳雅雲）