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連千毅發布重大聲明！揭「放鳥勾惡」內幕　昨晚行蹤曝光

▲YouTube頻道「勾起你心中的惡」日前踢爆連千毅疑似用NFT詐騙，兩人不斷在網路上隔空交火，引起社會關注。（圖／翻攝連千毅、勾惡FB）
▲YouTube頻道「勾起你心中的惡」日前踢爆連千毅疑似用NFT詐騙，兩人不斷在網路上隔空交火，引起社會關注。（圖／翻攝連千毅、勾惡FB）

編輯中心/綜合報導

2022-05-06 07:05:55

YouTube頻道「勾起你心中的惡」日前踢爆連千毅疑似用NFT詐騙，兩人不斷在網路上隔空交火，最後甚至傳出多名黑道背景大哥出面協調此事，引發社會關注，而原先兩人預計於5日相約在桃園棒球場碰面，但到了昨天，僅有勾惡到了現場，而連千毅則並未現身。對此，連千毅則在臉書開直播、發文透露自己昨天的行蹤，並公開喊話勾惡「不要再浪費社會資源！」

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勾惡昨天6點前就抵達對決地點並開啟直播，不過卻表明不會下車，勾惡解釋「我這不是在躲避，也不是不敢現身，而是我一下車就會湧上媒體、警力甚至是路人，為避免浪費警力和成為防疫破口，才選擇不下車」，不過此舉讓不少網友感到不解表示「如果知道連千毅都不去了，幹嘛不在家直播就好，把媒體跟警力都吸到那去有何用意」。

▲勾惡今（5）日傍晚抵達桃園體育場，但僅在車上開直播談話，全程沒有下車。（圖／翻攝自勾惡幫主 - 小丑JK的YouTube）
▲勾惡昨（5）日傍晚抵達桃園體育場，但僅在車上開直播談話，全程沒有下車。（圖／翻攝自勾惡幫主 - 小丑JK的YouTube）
對比勾惡單刀赴約，連千毅則是先在個人臉書貼文指出「我們不再予以回應任何無關公益愛心的話題！5月5日晚上，我們來三重幫助清寒家庭與低收入戶，送愛心物資、慰問金，感謝三重好大哥，帶領我挨家挨戶拜訪、關心長輩，功德無量」原來沒出席對決場合的他，和長瀨昆妮赴三重捐贈物資給弱勢家庭，完全不甩勾惡的作為。

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▲連千毅昨日沒有赴約桃園棒球場對決勾惡，反而到三重做愛心發送物資。（圖/連千毅臉書）
隨後連千毅於晚間開啟直播表示「最近實在是十分忙碌，其中一個兒子最近還發燒，都在照顧小孩」連千毅不以為意的表示，對方就是浪費社會資源，直言「興風作浪要幹嘛」，強調長輩都已經談好，自己也表示從4月底就已經不再回應這件事，也不想再提及該事件爭議點，事情都已經告一段落了，「不懂勾惡為何還要赴約，讓警察到場關切，到底用意在哪裡？」連千毅也隔空向勾惡喊話「就此打住了，好不好」，盼能還給社會一個大眾安寧，也非常感謝昨日到場支援的警力。（編輯：張嘉哲）

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