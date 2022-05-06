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手搖飲界誰是頂尖？全場狂喊「這2家」喝爆：已經戒不掉

▲近幾年手搖飲越來越火紅，連藝人、網紅也紛紛推出手搖品牌，替市場注入一股新風潮。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲近幾年手搖飲越來越火紅，連藝人、網紅也紛紛推出手搖品牌，替市場注入一股新風潮。（示意圖／翻攝自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-05-06 07:12:07

近幾年手搖飲越來越火紅，連藝人、網紅也紛紛推出手搖品牌，替市場注入一股新風潮，由於每間品牌的特色及必點品項都不同，就有網友好奇問「最愛哪家手搖飲？」貼文曝光後，許多網友都秒點名50嵐及一沐日，並留言狂讚：「一沐日好喝欸」、「繞了一圈最後還是情定50嵐」。 

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該名網友昨（5）日在PTT貼文，他以「最愛哪家手搖飲？」為題，表示台灣有一堆手搖飲店家，每個都有各自的招牌必喝，因此好奇問各位：「來說說看哪一家的什麼飲品是你的最愛吧～」 

▲中部知名連鎖飲料店「一沐日」。（圖／翻攝自一沐日臉書）
▲有網友好奇問「最愛哪家手搖飲？」貼文曝光後，許多網友都秒點名50嵐及一沐日。（圖／翻攝自一沐日臉書）
貼文一出，網友們紛紛點名，「休閒小站草莓雪泡」、「天仁913無糖微冰」、「可不可熟成紅茶微糖去冰」、「有清心就喝翡翠烏少冰半，comebuy就喝海神奶少冰半」、「麻古的芝芝芒果」、「覺得龜記好喝」、「喜歡可不可熟成或麗春1分去冰」、「我來講一個最近厲害的，coco蜜香凍無糖青茶綠茶紅茶都讚」、「只喝無糖鮮奶茶，最近喜歡茶水格格跟老賴茶棧」。 

不過，許多網友都秒答50嵐及一沐日，「50嵐十杯」、「都喝50嵐燕麥烏龍拿鐵無糖去冰」、「一定是50嵐」、「繞了一圈最後還是情定50嵐」、「一沐日好喝欸」、「一沐日」、「一沐日荔枝烏龍加粉粿無糖去冰超讚」、「一沐日的日月潭奶茶好喝喔」。（編輯：賴禹妡） 

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