鹹酥雞點哪道最知水準？行家指名「2物」全認同：太難炸
鹹酥雞可說是台灣國民宵夜，是許多老饕在夜晚嘴饞時的果腹首選，近日就有網友好奇問「鹹酥雞點哪道最可以吃出店家水準？」許多內行人一看秒指名甜不辣及雞皮，並留言點出關鍵：「甜不辣真的要現炸現吃，蓬蓬才讚」、「雞皮，能炸得軟嫩的太少了」。
該名網友昨（5）日在PTT貼文，他以「鹹酥雞點哪道最可以吃出店家水準？」為題，表示晚上想去買鹹酥雞來吃，卻不知道該點哪些才是內行人，因此發文問網友們：「大家買鹹酥雞點哪道可以看得出店家水準？另外鹹酥雞有沒有必點項目？感謝分享。」
貼文曝光後，網友紛紛留言，「認真講，吃九層塔就知道功力」、「炸魷魚沒有之二」、「魷魚，好吃跟難吃上下限差很大」、「雞蛋豆腐，炸太油太碎都不行」、「銀絲卷，炸功不好會超難吃」、「鹽酥雞啊廢話」、「炸的話我覺得是魷魚，烤的話我覺得是豆干」。
不過，大多數網友都指名鹽酥雞攤最能測出水準的品項是甜不辣及雞皮，「甜不辣」、「甜不辣＋1」、「甜不辣真的要現炸現吃，蓬蓬才讚」、「真的是甜不辣」、「甜不辣真的要炸得蓬鬆好吃不容易」、「雞皮甜不辣，然後杏包菇能炸失敗的請關店」、「甜不辣、雞皮」、「雞皮，能炸得軟嫩的太少了」、「絕對是雞皮」。（編輯：賴禹妡）