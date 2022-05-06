南部最大蔬食百匯！高雄萬豪「京享」一嚐飲食萬種風味
看準蔬食人口的成長，高雄萬豪酒店也搶進養生健康市場，打造南部最大蔬食百匯餐廳「京享」，以多重烹調手法及餐點屬性分成15個餐檯區，包含鐵板現炒、冷菜輕食、日本爐端燒等，每區自成一格，處處驚喜。主廚以健康蔬食的概念發想菜色，使用新鮮食材、保留食物原型增添風味，「西式、泰式、日式以及中菜」料理通通吃得到，除了蔬食百匯，並設有10個包廂，提供精緻套餐位上服務。
「京享蔬食百匯餐廳」在食材選擇上下足功夫，首重新鮮無農藥食材，走訪小農，與在地農友合作，嚴選產地履歷；採用知名大廠品牌橄欖油、有機醬油、進口生菜、初卵蛋、非機改豆製品；更不惜成本使用蔬食者最夯的植物奶、燕麥奶、未來肉、印尼的主食天貝、牛奶醍醐酪和機能蛋等；現打果汁還加入了健康養生的穀麥粉，貼心的照顧到每一個健康飲食細節。
採用日本「爐端燒」蔬食碳烤蒲燒鰻、麻糬、串燒、御飯糰、未來肉排，刷上主廚特製沾醬，風味獨特。「鐵板現炒區」現煎猴菇排、香檳茸、香椿抓餅、蘿蔔糕，還有現炒檳榔花、山蘇、雨來菇等風味獨特的蔬食。「鐵板蒙古區」亦提供東部多款季節野菜，如馬齒莧、胡棷葉、飛機菜、檳榔花、 山蘇、雨來菇等。
「冷菜輕食區」也很豐富多元，像是「彩蔬藜麥銀杏果」有紅寶石之稱的藜麥，生產於屏東山地門，具豐富的膳食纖維且不含麩質，特適用於過敏性體質的人，與特級冷壓橄欖油調製，是茹素者的最佳聖品；「餘卵山藥細絲」以分子料理手法自製素食魚卵，特顯天然、仿真，日本山藥以細膩刀工切製而成猶如細麵，沾和風胡麻醬，配有食用花點綴，視覺味覺雙重享受。
享用「異國風味餐點」如用舌尖環遊世界，像是「蔬食打拋肉」以泰式料理手法處理未來肉，加上蘆筍及彩椒，能品嚐到番茄的酸甜、 檸檬的清香、羅勒草本香，堪稱一絕；「香茅檸檬干貝」天貝是由黃豆天然發酵製成，低脂、高鈣、 高蛋白營養豐富又好吸收，為健身者的最愛，享受美味兼具健康。高雄萬豪酒店9樓「京享蔬食百匯餐廳」共有 400 個座位，設有 10 個包廂，訂位專線：07-5596-919。