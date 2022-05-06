喉嚨痛快篩陽性！回報公司遭丟「噁心理由」：你不用來了

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「不篩還好一篩不得了，是『兩條線』」於是她便立刻告知公司同事消息，怎料卻在晚上才接到老闆訊息通知，「不用來了」、「公司找到新人了！」讓她直呼「看了真的滿頭問號」、「真的是我遇過最爛的公司」。
底下有網友看完後建議，可以去領失業補助，但原PO無奈表示「沒有辦法領，因為剛18歲第一間上班的公司就是現在這間，但才去一天而已還沒保勞健保」。
大家紛紛留言，「公司這樣搞，以後更沒人敢通報」、「其實蠻多公司都這樣的，根本潛規則，中了也很衰好不」、「台灣業界就是因為有這種垃圾風氣才會一堆人寧願隱匿疫情…也不要冒著被火的風險…」「剛剛才去醫院做完體檢，真的很怕確診染後被開除」、「請一定要拿到非自願離職書，公司如果不開給你，直接去勞工局檢舉」。
事實上，台北市先前就發生類似勞資糾紛的案例，咖啡店員工因確診後主動回報店長，並要求接觸者資料，卻遭到無情解，雙方各說各話，在網路上掀起不小爭議，此外，也有不少人坦言自己因為染疫而被開除。對此，指揮中心指揮官陳時中2日針對此事回應，雖然不知是否有其他理由，「但光是以確診就來解僱，是不行的」，因為在工作上也要符合不岐視的原則。
提醒民眾若因疫情發生勞資糾紛或爭議，可請當地勞工行政主管機關協助處理，或自行撥打各縣市關懷中心做詢問，以免權益喪失。（編輯：詹鎰睿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。