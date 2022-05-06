快篩驚見兩條線「神秘交叉」？隔離男臉綠掉：天國近了
因台灣疫情再起，民眾紛紛搶買快篩試劑自保，就怕自己不幸染疫，面臨非常麻煩的居家隔離。怎料，就有民眾快篩後，出現一個意想不到的結果，兩條線竟然神秘交叉？讓他不知所措，「這是確診還是耶穌顯靈嗎？」。
臉書社團「爆廢公社」，有網友PO出一張快篩試劑的結果圖，可以看到C線淡淡的，還算正常顯示，但奇怪的是中間竟跑出一條紅線，與C線呈現完美的90度垂直交叉，雖符合快篩2條線確診的條件，但卻沒顯示在T線上，難怪讓他無法判斷，直呼「這是確診但是耶穌顯靈嗎？」。
大家紛紛笑翻，「這個是類驗孕棒」、「你是不是弄錯液體了」、「天國近了？」「要上天堂了」、「類確診」、「沒救了，都看見上帝了！」、「聽說這個是快要去見耶穌」。
但面對網友質疑「你看就一堆人只是買來玩的！」原PO則回應，「我同事確診，我居家隔離第二天，不要亂講話！」；另外也有人建議，「看一下是不是牛耳國際的貨，昨天好像也有人遇到，如果身體有畏寒的狀態趕快去醫院」。提醒您，若無法自行判斷快篩試劑結果，可自行撥打1922，或當地衛生局機關做詢問，以免誤判。（編輯：詹鎰睿）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。