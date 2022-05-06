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女叫外送竟因「這件事」慘被加料！她崩潰嚇哭：不敢再點

▲原PO家裡住6樓，最近點外送時被好心外送員提醒「一句話」，讓她嚇得直呼「不敢再點外送了」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／翻攝photoAC）
▲原PO家裡住6樓，最近點外送時被好心外送員提醒「一句話」，讓她嚇得直呼「不敢再點外送了」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-05-06 10:41:41

外送平台近年來相當盛行，也因其合作商家多元，使不少人廣為使用；而近日台灣本土疫情大爆發，餐飲外帶、外送需求也跟著大增；對此，就有一名家住6樓的女網友發文，表示點外送時被好心外送員提醒「一句話」，讓她嚇得直呼「不敢再點外送了」。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「外送員告知我以前的餐點可能有被加料」為題發文，表示昨天叫外送時，外送員打電話跟她說「你的地址我有點印象，因為你住的比較高，之前的餐點可能有被加料，希望你小心一點」，讓她一頭霧水，「仔細回想後，確實有一次的飲料有很重的煙蒂味」，當時她以為是店家茶包的問題，就沒反應平台，「完全沒想到可能是外送員偷加料，飲料只有杯蓋沒封膜，蠻容易打開的」。

不過，這位好心的外送員是第一次送餐到她家，卻對她家地址有印象，也讓原PO立刻傳訊息問他「是否外送員群組有留我的地址」，而對方可能怕自己被平台停權，所以不敢直接回答問題，「請您把最後一次通話內容忘記，因為這問題無法在可被留存的簡訊內回覆，上有老，下有小，希望您能諒解，我只是出於善意，但同時我也只是一位弱勢的外送員」。

▲女網友PO出與好心外送員的對話截圖。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲女網友PO出與好心外送員的對話截圖。（圖／翻攝自《Dcard》）
原PO指出，因為自己住在六樓，以前她都會在外送員上樓的同時下樓拿餐，但因為最近疫情關係不想碰面，就把備註改成「六樓太高可以送到三樓就好，放地板就可以離開了」，但每次餐點仍被送到六樓，讓她不禁懷疑「難道外送員可以因為我住的高覺得不爽就亂加東西進去？甚至在他們的群組公開我的地址」？

對此，該位好心的外送員後來又回應「請相信，多數外送員都是好人，都是用外送這份工作養家糊口」，並建議她可以在外送平台的公司欄位簡短打上想要的備註，「這樣外送員在接單前才能看到，當下可以決定是否要接，基本上接了就屬於心甘情願了」，但經過此事，也讓原PO嚇到不敢再點外送，「我相信好心善良的外送員佔多數，我自己也遇過不收我小費的外送員，但得知這樣的事之後，我不敢再點外送了，至少搬離開這個地址之前都不會點了，誰知道會不會又被加料呢」？

▲女網友PO出與好心外送員的對話截圖。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲女網友PO出與好心外送員的對話截圖。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，掀起熱議，「我也覺得滿可怕...怎麼這樣」、「太可怕了」、「天，我超常叫外送，而且我家住五樓」、「好扯」、「往好處想，至少有好心的外送員告訴你！之後別點就好了，不哭不哭」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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