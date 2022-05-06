女叫外送竟因「這件事」慘被加料！她崩潰嚇哭：不敢再點

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不過，這位好心的外送員是第一次送餐到她家，卻對她家地址有印象，也讓原PO立刻傳訊息問他「是否外送員群組有留我的地址」，而對方可能怕自己被平台停權，所以不敢直接回答問題，「請您把最後一次通話內容忘記，因為這問題無法在可被留存的簡訊內回覆，上有老，下有小，希望您能諒解，我只是出於善意，但同時我也只是一位弱勢的外送員」。
原PO指出，因為自己住在六樓，以前她都會在外送員上樓的同時下樓拿餐，但因為最近疫情關係不想碰面，就把備註改成「六樓太高可以送到三樓就好，放地板就可以離開了」，但每次餐點仍被送到六樓，讓她不禁懷疑「難道外送員可以因為我住的高覺得不爽就亂加東西進去？甚至在他們的群組公開我的地址」？
對此，該位好心的外送員後來又回應「請相信，多數外送員都是好人，都是用外送這份工作養家糊口」，並建議她可以在外送平台的公司欄位簡短打上想要的備註，「這樣外送員在接單前才能看到，當下可以決定是否要接，基本上接了就屬於心甘情願了」，但經過此事，也讓原PO嚇到不敢再點外送，「我相信好心善良的外送員佔多數，我自己也遇過不收我小費的外送員，但得知這樣的事之後，我不敢再點外送了，至少搬離開這個地址之前都不會點了，誰知道會不會又被加料呢」？
貼文一出，掀起熱議，「我也覺得滿可怕...怎麼這樣」、「太可怕了」、「天，我超常叫外送，而且我家住五樓」、「好扯」、「往好處想，至少有好心的外送員告訴你！之後別點就好了，不哭不哭」。（編輯：郭佩蓉）
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