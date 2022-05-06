好市多結帳後別急著離開！過來人抖「慘痛經驗」：虧大了
美式賣場「好市多」除了常祭出優惠價格，商品的品質也受到一定程度的把關，深受台人喜愛；不過，在好市多結帳完先別急著離開，就有網友表示，他在停車場的購物車上發現有人的「衛生紙」竟然忘記拿，貼文一出，也釣出不少過來人分享慘痛經驗。
該名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示他在好市多停車場發現有人將衛生紙遺忘在購物車最底層，但因為自己有急事要先行離開，因此沒辦法拿去服務台，因此發上來詢問。
貼文一出，掀起熱議，「衛生紙那麼一大包，真有人會忘記XＤ」、「為了買衛生紙去好市多….結果」、「我實在不懂，為什麼衛生紙都要放下面，然後再來忘記拿走」、「大家怎麼常忘衛生紙」。
其中，也釣出不少過來人表示，「我就是！那時衛生紙之亂丟搶到一袋，放在最底層，忘了拿了」、「很正常，放在推車底下真的很容易忘，我們家曾經遺漏過一個大pizza」、「正常的…我忘記培養土，之前看過有人忘記可爾必思」、「我還有看過尿布喔」、「我也在新竹好市多撿過一大串舒潔衛生紙」、「忘記衛生紙已成常態了，我也忘過一次，還好後面有好心人提醒」。
還有人表示，「有些分店在出口畫單據的時候，看到你買的衛生紙放在推車底下就會提醒你『記得拿走衛生紙』」，加上上述多位網友的經驗，可見真有許多民眾會將放在最底層的東西遺忘，提醒民眾在離開好市多以前，還是要再三確認物品是否都拿上車再離開。（編輯：郭佩蓉）