台灣電信霸主是誰？「它」征服台人8年　訊號強到沒對手

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影片曝光後，吸引不少人留言「中華電信+1網路是真的超穩」、「以前不覺得台灣之星好，但現在建構很完全了，被合併真的很可惜」、「之前在台灣之星基地台旁邊，一個月188用了三年多，每天都是120M以上真的滿爽的」、「中華的優點就是穩，常常在山區還偶有訊號，朋友其他間都斷訊」、「遠傳是真的不錯用啊」、「我台哥大的，不知道這麼多人愛用中華耶！」、「各家都用過，中華穩定是一定的」、「用過遠傳跟台哥大，性質訊號差不多，難怪互有較勁，倒是中華是真的強喔？」
而日前NCC也公布4G網路評測，在定點完成全國7,851個量測點、移動量測完成全國22縣市，在各大景點、公共場所、大眾運輸工具等等進行上網速率量測，發現中華電信在200Mbps以上高速下載速率增加5.95%，遠傳電信在200Mbps以上高速下載速率則增加5.76%，台灣大哥大則較為持平，相較之下，台灣之星及亞太電信所測得的速率則明顯往較低速移動。
另外，以定點測量來說苗栗縣及金門縣下載速率優於其他縣市，報告指出主要原因應與這2個縣市人口數較其他縣市少一些，或居住地分布較為分散有關，無論是機房端或是雲端，在同樣的無線資源下，皆可取得較佳的網速，不過報告指出，各縣市的上網速率均超過100Mbps，表示各縣市整體無線上網頻寬建設差距不大，若民眾感受到上網感受度不佳，大部分的狀況都是因為後端網路服務伺服器，如Youtube伺服器或熱門網站忙碌等緣故。（編輯：張嘉哲）