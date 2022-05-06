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台灣電信霸主是誰？「它」征服台人8年　訊號強到沒對手

▲現在人手一支智慧型手機是非常常見的事情，而台灣電信業者眾多，每一間都有其不同的特色，包括方案、網速等等都有其較勁意味。（示意圖／取自unsplash）
▲現在人手一支智慧型手機是非常常見的事情，而台灣電信業者眾多，每一間都有其不同的特色，包括方案、網速等等都有其較勁意味。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-05-06 14:19:212022-05-06 14:19:36

隨著科技越來越發達，人手一支智慧型手機是非常常見的事情，而台灣電信業者眾多，每一間都有其不同特色，包括方案、網速等等都有其較勁意味，那麼你知道台灣人最愛使用的電信是哪一間嗎？YouYube頻道「數據實驗室-Data Lab」就針對國內電信業做出統計，結果發現中華電信在2014年9月開始就稱霸台灣電信業，不少網友也大讚「中華的信號是真的穩」引發討論。

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根據「數據實驗室」的統計，五大電信業包括中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星以及亞太電信，從統計數字可以看出，一開始原先遠傳電信先行崛起，接著在2014年9月中華電信就超車奪冠，台灣大哥大也迎頭趕上，接著幾年間冠軍的中華電信不動，遠傳以及台哥大則是互相較勁；原先用戶數相較台灣之星高出不少的亞太電信，在2017年台灣之星崛起之後，憑藉低資費網路吃到飽的行銷手法，僅花1年時間就超車亞太電信，隨後幾年發展大致排名定調，中華電信稱霸台灣電信市場整整8年之久。

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▲中華電信從2014年崛起之後，至今都是最多用戶使用的電信。（圖/數據實驗室YT）
影片曝光後，吸引不少人留言「中華電信+1網路是真的超穩」、「以前不覺得台灣之星好，但現在建構很完全了，被合併真的很可惜」、「之前在台灣之星基地台旁邊，一個月188用了三年多，每天都是120M以上真的滿爽的」、「中華的優點就是穩，常常在山區還偶有訊號，朋友其他間都斷訊」、「遠傳是真的不錯用啊」、「我台哥大的，不知道這麼多人愛用中華耶！」、「各家都用過，中華穩定是一定的」、「用過遠傳跟台哥大，性質訊號差不多，難怪互有較勁，倒是中華是真的強喔？」

而日前NCC也公布4G網路評測，在定點完成全國7,851個量測點、移動量測完成全國22縣市，在各大景點、公共場所、大眾運輸工具等等進行上網速率量測，發現中華電信在200Mbps以上高速下載速率增加5.95%，遠傳電信在200Mbps以上高速下載速率則增加5.76%，台灣大哥大則較為持平，相較之下，台灣之星及亞太電信所測得的速率則明顯往較低速移動。

另外，以定點測量來說苗栗縣及金門縣下載速率優於其他縣市，報告指出主要原因應與這2個縣市人口數較其他縣市少一些，或居住地分布較為分散有關，無論是機房端或是雲端，在同樣的無線資源下，皆可取得較佳的網速，不過報告指出，各縣市的上網速率均超過100Mbps，表示各縣市整體無線上網頻寬建設差距不大，若民眾感受到上網感受度不佳，大部分的狀況都是因為後端網路服務伺服器，如Youtube伺服器或熱門網站忙碌等緣故。（編輯：張嘉哲）


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