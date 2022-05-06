快訊／不只有醫院！190家診所「加入PCR採檢」 名單曝光
台灣本土疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心今（6）日表示，為舒緩醫院PCR採檢壓力，基層診所也預計加入採檢行列。指揮官陳時中表示，目前為止登記有意願的有437家，初步媒合190家參與，名單也已經公佈於疾管署網站。若民眾欲前往上述診所以前，可先撥打電話預約。而其他有意願並已提出申請之診所，也將由聯合會及學會協助媒合檢驗機構，將於完成整備作業後，納入下一波公布名單。
為了維持醫療和採檢相關量能，指揮中心昨天公布「居家隔離、自主防疫、居家檢疫」對象使用家用快篩檢測出陽性，不需出門做PCR採檢，只要經由醫事人員遠距視訊確認，就能認定為確診個案，原本政策為公布即實施，不過因為需要修改法傳系統，故延長到5/12日上路。陳時中也表示，修訂定義是為了減少民眾為了確認自己是否確診，外出造成的風險，若民眾或衛生局對快篩陽性未有共識或是有疑慮，仍可通知衛生局安排採檢。
此外，日前基層醫師公會也表示，基層診所可加入PCR採檢，陳時中昨天就表示，目前登記有意願的有437家，但因為有和實驗室相關合約問題，經初步媒合將有190家參與，剩下有意願的診所會陸續媒合。疾管署也將名單公告上網，共有190家診所參與，民眾可上「COVID-19防疫專區」查詢。
指揮中心也提醒，民眾如自覺有風險且出現發燒、呼吸道症狀、嗅味覺異常、不明原因腹瀉等相關症狀，或抗原快篩（含家用快篩）陽性時，請佩戴醫用口罩，就近前往指定社區採檢院所，由醫師評估進行PCR核酸檢驗。
當出現COVID-19警示症狀，包括喘或呼吸困難、持續胸痛胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青、心跳超過100次/分鐘(無發燒時)、無法進食喝水或服藥、過去24小時無尿或尿量顯著減少等嚴重症狀時，建議儘速前往醫院急診就醫。指揮中心將持續擴充採檢量能，強化採檢分流，以兼顧民眾檢驗需求及保全醫療量能。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。