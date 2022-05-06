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下班同事硬凹順風車！過來人「神級解法」超療癒：學起來

▲網友無奈表示，自己順路載同事，竟被當成理所當然。（示意圖／取自unsplash）
▲網友無奈表示，自己順路載同事，竟被當成理所當然。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-05-06 15:59:06

下班與同事順路，該讓對方搭順風車嗎？近日，有網友好奇發問「下班不順便載同事會很自私嗎」？分享自己跟同事都住在單位宿舍，因此對方就會想蹭車一同回去，但又經常講得像是理所當然，讓他感到相當不滿，對此，就有職場前輩出面分享自己的類似經驗，療癒的解法讓眾人大喊「要學起來」。

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▲原PO無奈發問，下班不順便載同事會很自私嗎？（圖／截取自《PTT》）
▲原PO無奈發問，下班不順便載同事會很自私嗎？（圖／截取自《PTT》）
根據網友於《PTT》苦惱發文，因為工作地點無法騎車前往，且接駁車班次少等待時間長，因此畢業工作不久後便買了車，但因自己跟同事都住在單位宿舍，便經常被同事凹順風車，自己更聽到同事閒聊時表示「根本不必買車，反正下班都有人載幹嘛浪費錢」，讓原PO相當不滿，認為對方講得像是順路載是理所當然。

他也補充表示，「雖然只有某個同事會這樣，但之後其他人連順路都不想載，這樣會顯得很小氣自私嗎？ 現在下班時同事都會收好東西等我，如果不載的話又超尷尬」。

對此有職場老鳥回文分享，以前剛開始工作時，會有同事好心順路載他回家，因此自己換工作有車後，也抱著感恩的心態，會在部門聚餐或外出吃飯時，順路載幾個同事，沒想到有越來越多不熟的同事跑來說要搭便車。

直到某次寒冷的冬夜，因為台北市晚上難找停車位，因此停車地點稍遠，準備回家時，不熟的同事紛紛開口「你去開車，我們在門口等你」、「對阿！冷死了！又下雨！我要裡面等」，僅有一位熟人同事表示「我有傘，我跟你去開車吧」。最後他把車開出停車場後，默默開到熟人同事常去的捷運站後，便沒有再回到餐廳載其他人，直接一路開回自己家。

最後他也分享此事後續，「至於一連串『到門口了嗎？』的未讀訊息，隔天也沒有人敢提」，他感慨「有時你的好意，只會被當免錢的Uber」。

超狠的解決辦法讓網友紛紛狂讚，「看來對方也不敢提」、「當好人沒錯，就是不要當爛好人」、「這招真的超爽，學起來了」、「你同事應該變餐廳的地基主了吧」、「真的是方便當隨便」、「好讚的處理方式」、「不熟還那麼拿翹真的很要不得」。（編輯：鍾怡婷）

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