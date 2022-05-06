職場中能力很重要？老鳥揭「殘酷現實」：吃過好幾次悶虧
根據網友貼文提到，隨著疫情越來越嚴重，竟意外因是否居家辦公，讓公司派系鬥爭浮上檯面，讓他無奈表示「到底要跟技術類的小主管，一起向公司抗議不給居家辦公？還是要鼻子摸摸聽主管安排？」，對此不少職場前輩給出意見。
原PO於《PTT》貼文表示，隨著疫情越來越嚴重，公司派系鬥爭也浮上檯面，「有些人希望居家辦公但主管不准，而另兩位同派系的員工主管就批准」，他提到「蠻多同事都是技術出身，能力上絕對沒問題，甚至有10幾年的小主管也都是被派系打壓，但公司又不能沒有這些技術人員」。
讓他相當猶豫「是要跟技術類的小主管，一起向公司抗議不給居家辦公？還是要鼻子摸摸聽主管安排？」，並表示「當然不只影響現在的生活，還有未來在公司能學到多少技術與升遷，請大家多給意見」。
不少職場老鳥表示，「相信我，台灣職場看的是生存能力，不是職業能力」、「派系啊，曾被派系搞的小弟衷告」、「位階越高派系越重要」、「生存能力大於能力」、「跟對人>表現好，尤其大公司更是如此」、「大公司就看派系啊，有能力的人其實不需要那麼多」。
也有不少人認為，「你想淌渾水的話就選邊站，不然就乖乖等公司的公告」、「是說能力上沒問題，不代表就能居家，也許有其他考量?」、「（派系）台灣職場歪風」。（編輯：鍾怡婷）