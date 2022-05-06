李芷婷認愛後秀刺青！「身材線條」意外炸出 網：太美了
台灣新生代女歌手李芷婷，自從被媒體拍到另一半後，也大方承認戀情，更經常在社群平台上公開放閃，讓粉絲們都相當羨慕。今（6）日原本要分享身上新刺青的李芷婷，卻意外讓眾人全都歪樓，打破外界對她嬌小的既定印象，直呼「太辣了吧」、「那個腰也太不科學的細了呀！」。
李芷婷今日突然在IG上分享自拍照「My new tattoo！」只見她這次特別換上運動小可愛，身材線條驚為天人，性感的鎖骨再加上若隱若現的腹肌，身上不見任何一處多餘的贅肉，火辣指數破表，完全打破以往給人嬌小柔弱的模樣。
粉絲紛紛看呆，「側身角度好美」、「我第一眼只看到腹肌，教主好帥啊」、「那個腰也太不科學的細了呀」、「美女加辣」、「AKA芷婷小辣椒」、「我也想刺在這個位置的說」。
不過因為《奇異博士2：失控多重宇宙》上映的關係，飾演「美國小姐」阿美莉卡的演員霍奇爾戈梅茲（Xochiti Gomez），在戲中無論每個角度都超像李芷婷，一度成為PTT、Dcard歪樓的焦點。也讓許多人忍不住留言表示，「你會穿越多重宇宙」、「真的超像女主，我的天」、「所以你拯救世界了嗎」。
其實《奇異博士２》電影一上映後，李芷婷就收到太多網友私訊「以為妳跑去演奇異博士了。」也讓她忍不住苦笑回應「我先說，不要再私訊我奇異博士2那個女的事了！我還沒看啊各位。」有趣的是，就連身旁熟識的友人都覺得像，意外掀起話題。（編輯：詹鎰睿）