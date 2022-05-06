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7-11「絕版神飲」打趴思樂冰！只花1元喝到爽：想到會哭

▲有網友曝光7-11除了思樂冰以外的「最強神飲」，表示當年只花1元喝到飽，而引起過來人陷入回憶。（示意圖／NOWnews攝影中心）
▲有網友曝光7-11除了思樂冰以外的「最強神飲」，表示當年只花1元喝到飽，而引起過來人陷入回憶。（示意圖／NOWnews攝影中心）

編輯中心/綜合報導

2022-05-06 18:17:38

台灣飲料品項五花八門，其中超商一哥7-11曾推出的「思樂冰」飲料，雖然已走入歷史，但仍讓民眾相當懷念。對此，就有網友曝光7-11除了思樂冰以外的「最強神飲」，表示當年只花1元就能喝到飽，而引起過來人陷入回憶。

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原PO於臉書社團《爆廢公社》上貼出一張照片，從畫面中可見，有款杯身上寫著「重量級」且還有7-11 logo的飲料，而原PO懷念說道「我抽過$1塊的！還不只一次」。

▲網友分享7-11早已絕跡的「重量杯汽水」，而引起討論。（圖／翻攝爆廢公社臉書）
▲網友分享7-11早已絕跡的「重量杯汽水」，而引起討論。（圖／翻攝爆廢公社臉書）
據了解，該款飲料是7-11約於1997年推出的「重量杯飲料」，當時店面設置汽水機，讓顧客可以自行裝盛汽水，當年一杯售價約15-25元等。不僅如此，民眾購買「重量杯」還可參加抽獎活動，其中最大獎能以1元將汽水買回家。

貼文一出後，瞬間引起網友陷入回憶殺，「時代的眼淚」、「想到會哭，因為，滿滿的回憶」、「小時可樂喝到爽的…」、「每種都加才是王道⋯⋯」、「好懷念......之前跟朋友去買一次二十杯有，店員說抽一次就好，結果店員臉綠了只收二十元」、「為了這個！一天報到好幾次7-11」。

甚至還有過來人分享，「那時候很好中，通通有獎，好像有n個折幾元的」、「我抽過1元，但是出了7-11門之後跌了一跤，重量杯就毀了」、「我抽中過bb扣」、「我中了50幾個BB扣，幾回每買必中」。（編輯：陳雅雲）


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