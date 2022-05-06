超商自動門外「多蓋一間」做啥？隱藏功能曝 網讚長知識
7-11、全家、萊爾富等超商，除了提供各式生活服務外，店內販售多樣化的食品和飲品等，都成為許多人每天必去的商家，不過有網友就發現，路上許多門市的自動門外，都會加蓋一個小空間，兩側再加裝手推門，認為這樣的設計是否多此一舉，貼文引發熱議。
原PO在PTT八卦板發文提到，近日疫情不斷升溫，為了落實充分防疫，因此自己若離開家外出時，都盡量不用手直接接觸物品，不過他話鋒一轉，指出「但到便利商店，明明有自動門，可是外面卻還要再設一個手推門，一定還要去摸一下，好不方便。有沒有為什麼要再設一道門的卦？」
事實上，針對此議題，過去也有網友讚臉書社團「爆廢公社」詢問，而兩則貼文下方都有不少網友討論，「比較大的店面才會做吧」、「可能怕風大，所以多設計一道」、「應該是防小偷」、「怕有人直接騎機車進超商哈哈」、「很多這樣，但很不方便，尤其是買比較多東西的時候」、「一堆流浪狗會在裡面遮風避雨」、「不想用手可以用屁股推開啊」。
此外，不少內行網友和店員也解答真實功能，「那叫做儲風室，防冷氣外洩、防塵」、「可以防蒼蠅跟一些老鼠、風沙，維護衛生問題」、「真的有防止搶劫的功能，搶匪會被拖慢」、「風除室，好處多多，防蒼蠅、節能，可以省很多電」。（編輯：張志浩）
※【NOWnews 今日新聞
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