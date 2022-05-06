上班10小時只月休6天！她曬「誇張薪資」哭了：準備吃土
在找工作時，求職者一定會考量環境、同事、薪水、工時等因素，不過許多制度還是要在真正入職後才能釐清，近日有網友分享，自己4月上班13天半，一天工時10小時，但薪水僅有1萬3千多元，讓她直呼「合理嗎？」貼文一出引發討論。
一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文提及，自己4月才開始上班，上個月共計上班13天又6個小時，每天早上6點40分上班到16點40分，一天10小時的工時，總計薪資為12354元，伙食津貼390元，勞健保補助650元，上班13天薪水合計13394元。
原PO抱怨，入職前公司說好有業績獎金，但現在卻突然說沒獎金，導致她5個月份也只能領2萬5千多，還只能月休6天，不禁讓她直言「這樣的薪水合理嗎？」
貼文一出，許多網友替原PO抱不平，留言聲援「可以檢舉了」、「勞健保50？每天伙食津貼才30！是吃什麼」、「除下來時薪也才90塊，太少了吧」、「一整天900塊妳做的下去也是挺不簡單」、「建議離職換工作，沒必要忍受」、「檢舉，而且部分工時也要有勞健保」、「這種錢在20、30年前還可以活，現在這樣，付個房租還不夠如，很快就要吃土了」。
不過也有網友持相反意見，認為「還是要說一下工作內容吧，不然無法判斷」、「單看時數是不合理的，但資訊還是有點少」、「你才上13天而已不是嗎？」、「當初說是時薪還是月薪？算法不同吧」、「覺得要做這份工作之前就應該全面把公司運作細節搵到清楚」。（編輯：張志浩）