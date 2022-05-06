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加護病房收「貴賓級」病人？醫護搶討好　身份曝光網跪了

▲重症名醫陳志金分享，日前加護病房收到一位「稀客」，醫護們不僅細心為他排除狀況，還卯起來討好對方。（示意圖／取自pixabay）
▲重症名醫陳志金分享，日前加護病房收到一位「稀客」，醫護們不僅細心為他排除狀況，還卯起來討好對方。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-05-06 23:41:20

對於加護病房的醫護來說，每天面對因各種情況入院的病人已經是習以為常的事，不過重症名醫陳志金卻分享，日前加護病房收到一位「稀客」，醫護們不僅細心為他排除狀況，還卯起來討好對方，而真實原因揭曉後，網友們紛紛大讚「看到哭了啦」、「太感動了」。

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陳志金在個人臉書發文提及，某病患因車禍造成肝臟撕裂傷、手腳骨折住進加護病房，手術完成也順利拔管後，他問「要喝麥片嗎?」對方搖搖頭，一旁護理師接著問「你想喝草莓牛奶嗎?」對方這次則點了頭，陳志金此時開心的表示「好！醫生阿伯去買」，但沒想到護理師卻搶先一步插話「不用啦！我們冰箱裡有」。

陳志金指出，這名被醫護們愛戴的病人，其實是年僅5歲的小孩，在加護病房可說是稀客，不過雖然年紀較小，但他在插管時，比很多大人都「乖」，不會亂掙扎，陳志金說道「我的責任是，要幫他安全的拔管，小孩子拔管的準備和流程，和大人差那很多，當天站在床邊，看著他15分鐘，努力的在沒有插管的情況下呼吸，聽到他發出聲音的時候，真的很感動」。

▲（圖／翻攝自Icu醫生陳志金臉書）
▲陳志金在臉書發文分享感人的加護病房照顧過程。（圖／翻攝自Icu醫生陳志金臉書）
陳志金表示，小孩會要討草莓牛奶喝，大家都很高興，因為可以轉一般病房，「我們ICU很少接到小孩，偶爾出現這樣的小病人，大家除了是醫療人員，就會同時變身叔叔阿姨，自然切換成父母的角色，努力的討好他們~背後的原因，當然是不捨」。

貼文曝光後，許多網友紛紛湧入留言區「哭了啦！也太暖心了，謝謝所有的醫護人員」、「暖心，好喜歡醫師分享這麼溫暖的事」、「醫者父母心~真的很感謝醫療人員在如此艱難的環境中仍然堅守崗位」、「不捨到落淚，醫護人員的心好堅強、又溫暖」、「好棒的孩子，但就是因為這麼棒才讓人更加心疼」、「在疫情下還能聽到這麼溫暖的事，感動在心 謝謝你們」。（編輯：張志浩）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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