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勾惡戰連千毅洩出身分！網紅再爆黑歷史：戴著面具的黃安

▲ouTube頻道「勾起你心中的惡」日前踢爆直播主連千毅發行NFT疑似詐騙粉絲，事件更出動多位江湖黑道大哥出面協調，掀起社會巨大討論。（圖／翻攝勾惡FB）
▲ouTube頻道「勾起你心中的惡」日前踢爆直播主連千毅發行NFT疑似詐騙粉絲，事件更出動多位江湖黑道大哥出面協調，掀起社會巨大討論。（圖／翻攝勾惡FB）

編輯中心/綜合報導

2022-05-07 10:42:25

YouTube頻道「勾起你心中的惡」日前踢爆直播主連千毅發行NFT疑似詐騙粉絲，事件更出動多位江湖黑道大哥出面協調，掀起社會巨大討論。而來自波蘭的YouTuber斯坦，經常對台灣時事發表評論，這次也針對此事作出點評，先是挖出勾惡過往的言論，表示「這樣的做法根本是各種矛盾、雙標」，更痛批勾惡是「戴著面具的黃安」，掀起熱議。

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斯坦表示「勾惡之前就拍過很多穿鑿附會的影片，根本就不是事實，包括館長三重健身館的事情，以及去年台灣疫情比較嚴峻的時候，用同樣的手法煽動、製造恐慌，針對疫苗、紓困等等面向做出評論，簡單來說『就是唯恐天下不亂』而且還自居是正義的一方，別人批評他造謠都是錯的，但他亂講話跟指控都是說在做對的事，別人說他影片內容造假，他就說是政府在買網軍」。

斯坦透露，勾惡這幾年影片得罪不少人，原因正是他影片常常通篇說不出重點「就是講一個好像似是而非的大範圍，讓觀眾自己去滑坡式的腦補」，然後常常根本就是沒有講中的事情，被別人吐槽了，他還是可以硬凹他有講喔！」斯坦也直言「勾惡好像都不用為了自己過去的言行負責一樣，像是他說過『我今天戴上面具，我就事不想成為財團跟政府的奴隸』，那麽他的公司齊天國際卻接了新北市政府的標案是怎麼回事？

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▲斯坦不解，勾惡曾說過不想當財團跟政府的走狗，那自己公司齊天國際又接了新北市標案是怎麼回事。（圖/斯坦YT）
勾惡也曾說「我們也不要戰藍綠啦，我們是監督執政者」讓斯坦忍不住困惑「咦？所以新北市政府不是地方執政者喔？台北市政府不是地方政府喔？只有民進黨才是執政者嗎？好奇怪喔！」、「說不想成為財團跟政府的狗，那你接新北市政府的標案幹嘛？你其實可以不用當狗啊！」

斯坦痛批勾惡有嚴重的雙標，別人拿錢就是網軍，自己拿錢就不是，曾經透露因為戴面具是不想要紅，斯坦不以為意表示「不！他需要戴著面具，應該是早就用那張臉搞過很多人了，原來他是戴著面具的黃安耶！」關於勾惡先前說自己認識很多黑道的片段也被挖出，斯坦則批評「別人奉公守法做生意就是有黑幕？他一下司法檢察官、一下黑道這個哥那個哥，把『社會事』掛嘴邊，就沒問題嗎？講得好像全台灣努力不想要跟黑道扯上關係的善良百姓，都當成白痴笨蛋」。

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▲斯坦出面挖出勾惡黑歷史，怒指勾惡的行為「有嚴重的矛盾」。（圖/斯坦YT）
影片曝光之後，不少網友紛紛留言「斯坦是唯一講真話的人吧，水太深了」、「整個被你笑死，你的口氣比台灣人還好笑，直接訂閱起來了」、「整理的超級詳細，根本就是雙標沒錯」、「最傻眼的是被爆料接新北市標案之後，還說勾惡是勾惡、陳昱瑋是陳昱瑋.......拜託，你是同一個人好嗎？」、「斯坦真的很精闢！把我對勾惡的想法說出來」、「從他身份被洩露之後就知道他輸了這場了，支持斯坦」。（編輯：張嘉哲）


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