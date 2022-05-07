披薩啥口味最頂？台人點名「1王者」稱霸全場：偉大發明
披薩既美味又好分享，是派對上不可或缺的必備美食，不過披薩的口味百百種，哪個才最好吃呢？對此就有網友表示，他日前第一次吃到夏威夷口味的披薩，發現上頭鳳梨的滋味又酸又甜，完全顛覆他對披薩的成見，這也讓他大讚：「夏威夷披薩無愧是披薩之王！」
該名網友昨（6）日在PTT貼文，他以「夏威夷披薩是否改變了我對披薩的看法？」為題，表示他過去都認為披薩太油、熱量太高、太不健康，且吃一塊就容易膩了，因此一直都不喜歡吃，沒想到那天吃了人生中第一塊鳳梨披薩，酸甜的滋味完全顛覆他過去對披薩的看法，「實在是太好吃了，忍不住一塊接一塊」，讓他讚嘆：「夏威夷披薩無愧是披薩之王，大家說是嗎？」
貼文一出，網友們也紛紛留言，「夏威夷真的是解膩又不油，很多pizza都又油又鹹」、「真的是偉大的發明，超好吃」、「跟其他比起來原料最便宜，靠的是神搭配」、「真的好吃，披薩只吃夏威夷」、「沒有鳳梨的披薩，沒有吃的必要」、「好吃到連義大利超市也都有在賣」、「鳳梨才是主體」。
不過，也有網友搖頭直言，「披薩就是起司，沒有起司的披薩不能叫披薩」、「章魚燒比較好吃」、「太邪道了吧」、「那披薩是啥黑暗口味，義大利人看到會哭出來吧」、「榴蓮pizza比較好吃」。（編輯：賴禹妡）