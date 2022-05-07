面試前問了「這題」！他下秒遭人資飆罵 全場一看狂搖頭
面試時，勞資雙方都可以透過對談瞭解彼此真面目，再決定是否要更近一步，對此就有網友表示，他面試前不過是先禮貌地問人資薪水範圍，卻反遭對方怒罵太囂張、沒禮貌，讓他相當傻眼，貼文曝光後，不少網友全搖頭反譙該位人資：「會因此而生氣的HR，只能說應該就是見笑轉生氣，因為請不起你！」
該名網友5日在Dcard貼文，他以「面試前先問薪水有錯嗎？」為題，表示他今年待在一線IC，底薪至少有6位數，因為想回台北工作，便開著人力銀行的履歷騎驢找馬，之後也陸續收到幾間公司主動通知，為了不浪費彼此時間，他都會在面試前禮貌詢問薪水範圍，「確認是不是可以符合現職，也提供了現職大概範圍」，沒想到卻被人資怒罵太囂張、沒禮貌，還要他謙虛一點，「說數字不代表你對公司的貢獻」，讓他傻眼問：「請問我這樣真的不妥嗎？事前知道不和的話，不是可以節省彼此時間嗎？」
貼文一出，網友紛紛搖頭譙人資，「還好吧，誰去上班不是為了錢」、「基本上我也都會面試前就問，有時候也會遇到這種人資，就當人資沒水準、這家公司不值得去就好，不用放在心上」、「你是有工作經驗的，先詢問HR他們對這個職缺的薪資預算範圍 或是直接說出你的薪資條件，看他們是否能符合，這些都是很合理的」、「會因此而生氣的HR，只能說應該就是見笑轉生氣，因為請不起你」、「你做得很對，先搞清楚雙方的需求再來談面試，人資當作面試的時間成本不用算嗎」。
也有網友提供更圓滑的做法，「用字遣詞可能要再更敏感一點」、「我認爲大公司薪資有基本行情，事先都能打聽到，面試前不用問也能評估要不要花時間，到人家要offer時再談細節比較好」、「我自己只有在有offer的情況下，避免浪費時間才會直接問範圍，不過一般也是對於那種主動邀約的啦」、「我是建議先調查範圍，但肯定會有查不到的，所以在104上你可以訂你的期望薪資，避免一些公司想用請猴子的錢來請你」。（編輯：賴禹妡）