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萊爾富為何屹立不搖？全場瘋喊「神優勢」：靠它賺到超飽

▲萊爾富超商為台灣四大超商之一，即便面臨全家、7-11強勢對抗，至今仍舊屹立不搖。（示意圖／萊爾富提供）
▲萊爾富超商為台灣四大超商之一，即便面臨全家、7-11強勢對抗，至今仍舊屹立不搖。（示意圖／萊爾富提供）

編輯中心/綜合報導

2022-05-07 12:29:21

台灣超商密度可以說是全球最高，往往走在一條街上就能看到好幾間，而在台灣的四大超商代表，分別為7-11、全家、萊爾富以及OK，不過目前仍舊是以7-11、全家為首。而近日，就有網友路過萊爾富門市時被一畫面震撼到，結果意外釣出不少熟客指出萊爾富的「存活優勢」，引起熱烈討論。

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原PO在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「我都懷疑這是郵局還是便利商店了.....」只見貼出的照片，一間萊爾富的門口堆滿了許多貨物，疑似是客人網購寄貨囤積太多，店內完全擺不下去，只好索性推疊在外頭，超驚人畫面，令人看了直呼「萊爾富本業是物流業嗎？」

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▲萊爾富門口堆滿客人寄件的網購貨物，掀起熱烈討論。（圖/路上觀察學院）
貼文一出，網友紛紛回應「我每次去萊爾富都看到有人在寄貨跟取貨，真的是網購好幫手！」、「看照片我還以為是蝦皮，原來是萊爾富啊」、「類蝦皮！」、「OK也是這樣喔，貨物每天都超滿超多箱」、「今天去公司附近萊爾富買咖啡，前面連續三組客人都是只領貨而已，然後整間店裡面也是被一大堆包裹給占領了」、「萊爾富真的是網購寄貨取貨好幫手，靠這個整個賺超飽」、「超商真的只是副業吧，萊爾富跟OK取貨寄貨都超狂的」、「其實萊爾富主業是物流，超商只是副業」。

而也有網友透露「我家附近萊爾富每天經過都差不多是這樣，已經變成日常了，整個店面都是包裹，很多客人都是領貨、寄貨，零售整個不是本業」、「身為OK的員工想說，我覺得我們不輸這間萊爾富，很多客人都說我們是物流中心XD」、「萊爾富店員路過，每天基本上好幾箱的物流寄收早就是日常」。（編輯：張嘉哲）

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