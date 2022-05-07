停車場見「撞牆停法」！眾人1關鍵爆共鳴：看到要離遠點
共享汽車隨租隨還相當便利，因此在路邊停車格、停車場，都經常可以見到提供租賃的車輛。不過也有網友無奈發現，這類租賃車的使用者都會有相當驚人的駕駛技術，例如停車超出停車格、輪胎沒轉正、側邊撞凹等，貼文爆出苦主共鳴，紛紛點出關鍵原因為「新手駕駛」較多。
根據網友於《爆廢公社二館》貼出照片，「知道為何要離iRent遠一點了吧？同一個停車場兩台iRent，都給人家停這種，頭逆向、超出停車格、側邊撞凹，然後最重要的車頭直接撞牆」，讓原PO氣憤表示「到底有沒有道德，奉勸能閃多遠是多遠」。
貼文引發共鳴，「人家的前車雷達是逼逼逼！他的前車雷達是碰」、「台灣最美的風景，就是公共物品給它用壞」、「我就是被iRent追撞的」、「iRent很適合新手練車」、「我們上次停路邊，也莫名被iRent駕駛者撞上」、「這種車大多都是新手在租借的」、「不一定是技術差，純粹是缺德」、「不是自己的財產就要這麼沒品」、「新手是不是都拿這個來練車」、「通常租車的人都是不常開車」。
但也有不少使用者喊冤，「不是所有的IRent都這樣啦！我就不會」、「iRent租完後要全車拍照上傳，這樣停是給自己找麻煩吧」、「還好啊！我租到現在沒傷過半點車漆，人的問題吧」、「其實還好餒，iRent是會開車但沒車的人在租的，像我開車時數堪比小黃，但我沒車呀，誰說租iRent的技術不好」。（編輯：鍾怡婷）