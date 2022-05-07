高市小兒快篩陽特別門診今開設　陳其邁預先前往視察

因應兒童染疫雖多輕症，但病情轉變相對成人可能較為難料，高雄市政府於今（7）日特別設立 4 處小兒快篩陽性社區採檢站特別門診，市長陳其邁昨晚在專家會議結束後，也前往成功二路，高雄展覽館旁新光停車場站，視察小兒快篩陽門診現場整備情形及了解運作流程，並對醫護致上謝意。
為讓兒童在快篩陽性時能先接受小兒科醫生診療，高雄市自5月7日起，市內 9 家醫院（高雄榮民總醫院、高雄長庚醫院、高醫大附醫、義大醫院、聯合醫院、國軍高雄總醫院左營分院、阮綜合醫院、市立岡山醫院、部立旗山醫院）將針對 18 歲以下快篩陽性兒童設立小兒特診。
市府也同時設立4處社區採檢站特診（楠梓射箭場站、岡山巨輪路站、高雄展覽館旁新光停車場站、小港森林公園站）由醫師看診進行 PCR 採檢並評估是否住院；高雄市政府指出，設立「小兒快篩陽性特診」期能強化醫療看診能量，達到分流效果，同時也能一站讓快篩陽性的小朋友採檢、看病、領藥，家長更便利也更安心。
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