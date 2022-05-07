台中居隔包曝光！豪華物資「放滿一桌」：連缺貨物也有
近期台灣疫情升溫，今（7）日便公布本土確診個案共46,377例，使得許多民眾需要居家隔離或居家照護。一名台中網友便開箱自己收到的「台中市防疫包」，將內容物分享給眾人，網友見豪華內容物都感到相當震驚，尤其近期全台瘋搶的快篩試劑，裡頭就有三組。
原PO於PTT發文，分享自己收到的台中市政府所發放的防疫物資包，裡頭可以看到，食物部分有小包沖泡式麥片、餅乾、牛奶及甜品，物品類則有口罩、快篩試劑和血氧機，全部擺在桌上，竟幾乎能擺滿一個桌面，看起來相當豐富。
眾人見內容紛紛驚呼「台中這樣確實不錯」、「這大禮包吧」、「血氧機和快篩，根本福袋」、「快篩給三個不錯，而且是亞培！！！」、「這包賺翻吧」、「滿高級的」，其他縣市的民眾也非常羨慕「每個縣市都有防疫包，不過血氧機就大手筆了」。
防疫包中除了全台人瘋搶的快篩試劑外，血氧機也成為眾人矚目的焦點「血氧機就抵其他的了」、「血氧機、溫度計、快篩不錯，其他就算了」，不過血氧機其實並非贈送，後續需繳回「血氧機要繳回 但現在很缺還不錯」、「血氧機又不是送的」。 （編輯：李惠婷）
※【NOWnews 今日新聞
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