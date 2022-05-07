12星座「週末運勢」曝光！這位受吉星影響　好運爆棚爽翻

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週末到了，這是一個適合美容、休閒、美麗和歡快的週末時光。哪裡有好玩的，好吃的，你都敞開心胸樂於參與。在歡樂聚會中，有機會遇到心儀對象。這種異性緣發生的緣分真的非常奇妙，彷彿為生命投入一顆溫暖明亮的光。
金牛座
週末到了，最近可以感受到生命充滿各種奇蹟，這是一個治療、療癒心靈的重要時刻。特別過去一段時間自覺內心有受傷的朋友，可以利用週末時光好好修補自己的心靈。藉由音樂、繪畫、舞蹈、運動、瑜珈和禪坐，讓自己的心靈得到撫慰。
雙子座
週末到了，難得清閒、悠閒時刻，你可以理性的思考最近的生活，並釐清當前生命中遭遇或發生的各種課題。尤其是關於你的工作，在週末可以好好想想接下來的人生方向。跟朋友聊一聊，分享彼此生命中的喜悅與困難，彼此支持和鼓勵，這是最近非常重要的事情。
巨蟹座
週末到了，你要撥一些時間去陪伴自己的家人。最近不要用工作忙碌當藉口，因為家人永遠在等待你的關心和陪伴。當你去擁抱家人，會發現原來自己一直以來努力、奮鬥的動力和使命感，是源自於想要給家人一個安穩舒適的生活環境。
獅子座
週末到了，最近的感情問題成為你生活中最大的考驗。因為在愛情與婚姻關係中，你看到了人性的光明與黑暗。過去有多麼溫柔，如果面臨到的關卡就有多麼為難。這是一個需要兩人好好面對溝通的時刻。有些事情是需要把話說開來，心結才可以順勢解開。
處女座
週末到了，受到吉星影響，同時在水星逆行前夕，一切的生活都是這麼美好，對生活抱持著樂觀心態，是最近感覺快樂的事情。當心情快樂的時候，你就想著如何變美，最近想買新衣服、想買化妝品，想買新的球鞋和運動服，準備迎接美麗夏天的到來。
天秤座
週末到了，準備好過夜約會的準備工作。因為放假跟情人約會見面是一件讓人開心快樂的事情。無論你們是兩地相隔的情侶，還是朝夕相處的伴侶，到了週末跟情人一起吃美食、看電影享受悠閒時光，這種有儀式感的約會，對於增進兩人感情還是非常有效的。
天蠍座
週末到了，這是一個千萬不要待在家裡的時刻，放假就應該出去走走，曬曬太陽，吹吹風，享受一下初夏的各種美好。這個季節也是薔薇、玫瑰盛開的時候，有浪漫情懷的人，可以買一束鮮花送給自己。最近跟家人鬧情緒，或是夫妻之間有矛盾的，可以用花卉開運法來化解生活的歧見。
射手座
週末到了，最近的生活非常美好，快樂的感覺來自跟家人的相處陪伴。最近家中有喜事發生，這個喜事可能跟買房子、買車子、或是家中準備重新裝潢有關。你感覺到生活有期盼，對未來有希望。而且最重要的是，全家人和諧團圓在一起，享受家庭日，就是特別溫馨。
魔羯座
週末到了，最近你應該好好的對待自己的另外一半，對她溫柔一點，多一點耐心，不要總是愛生氣，愛抱怨，講話毒舌的結果就是大家都暗自對你生氣，或是不喜歡跟你聊天。想要化解不良的人際關係，建議你可以請朋友吃飯，或是在辦公室的點心桌上放上你為同事準備的零食點心，這樣是有助於改善你的人際關係的。
水瓶座
週末到了，你最近只要放假在家，你就懶懶的不想出門，你喜歡宅在家裡的感覺，因為現在買東西、吃東西，什麼都可以叫外賣，非常方便。尤其現在疫情逐漸增溫，你覺得不需要出門冒風險，躲在家中一樣可以享受悠閒、自在、獨處的生活，是一種高調慵懶的奢侈和享受。
雙魚座
週末到了，你如果沒有安排活動，週末閒閒的待在家裡面，你會感覺到非常無聊，甚至會有輕微憂鬱的現象發生。你是一個如果沒有人陪你，你就容易胡思亂想的人，特別如果已經單身很久的朋友，週末一定要想辦法去認識朋友，多跟人交流。否則獨處，沒有人跟你說話，你會莫名其妙的感覺寂寞並且暗自流淚。（編輯：賴禹妡）
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