勾惡槓上連千毅！「E奶女神」出面喊話 影片下方洩重點
YouTuber「勾起你心中的惡」（勾惡）槓上直播主連千毅，風波延燒數日，許多道上大哥、網紅紛紛出面發言，而眼見連千毅不斷受到網友攻擊，旗下藝人「E奶女神」長瀨昆妮也於7日出面聲援，表示「連董是一個工作非常認真的人，經常參與公益活動」，盼望大家把焦點放在疫情，但該影片下方的一排文字，疑似才是最大重點。
雖然針對此次風波，連千毅早已表明「不會再對無關公益的話做出回應」，但今（7）日下午，粉絲專頁卻PO出一段，旗下藝人長瀨昆妮聲援的影片，她小露事業線在鏡頭前喊話，「連董他是一個工作非常認真的人，他把工作所得一部分，捐出來做愛心公益，愛心公益活動他也持續做了8年，接下來每個月我和連董會有2至3場公益活動，希望有拋磚引玉之效，讓更多網紅及藝人一起參加愛心慈善的公益活動」。
長瀨昆妮也提到，「希望大家不要繼續討論這個話題，讓網路恢復寧靜，把焦點放在疫情上面。台灣加油！不管是有心或是無心針對這件事，我們公司不會再有任何的回應，會把重心放在愛心公益上面，希望大家給予我們支持與鼓勵，謝謝大家」。
雖是期盼平息網路紛爭，並且呼籲網友不要繼續把關注放在此次事件上，但影片下方寫下「此件有心人設局滋事」，可能才是長瀨昆妮或連千毅，想要透過影片發表的重點。（編輯：鍾怡婷）