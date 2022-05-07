爬5樓替孕婦送餐！備註卻多「這4字」 外送員：很不舒服
現今外送員相當辛苦，不僅頂著高溫、暴雨騎車，最後還可能碰上沒有電梯的舊公寓送餐。近日，一名外送員就分享，爬樓梯不是問題，但客人備註的4個字，對他來說就很無語，內容曝光後，也讓許多同行感到有些煩燥，「真的是可以不用說耶」。
臉書社團「外送員的奇聞怪事」，有位網友PO出一張照片表示「上樓不是問題。但有些話真的不必多說…Ps這是舊公寓五樓。」原來客人是一名孕婦，不便走動，才會在備註上面請外送員送到5樓，放在門口就可以，同時也表達感激。
但對方卻在文末多加了4個字「樓層不高」。讓不少同行們看完後有些不滿，「既然強調不高，她自己可以下樓當運動啊」、「嗯，話真的不必太多，同樣都是爬五樓，但看到備註『頂樓加蓋』這四個字，就多了點不舒服的感覺」。
也有人認為，「我看有些孕婦都會親自出來等外送員來耶」、「送瓦斯爬樓梯三樓以上都有加樓層費，外送餐卻沒有」、「自從我開始跑UberEats後發覺，我們國家的生育率還滿高的啊，基本上一天會碰到一孕婦」、「樓層照實寫在送餐地址，上不上樓就個人意願，沒啥好爭議的」、「每個人孕期的狀況不同、不是每個人都適合多爬樓梯多走動的」。（編輯：詹鎰睿）