台灣「無敵神飲」稱霸超商20年！眾10秒喝光：強到再一罐
台灣超商飲品十分多樣，近年來還有不少國外飲料出現，讓民眾有更多的選擇可飲用。不過，就有網友好奇詢問「飲冰室茶集凍漲20年了？」而引起大批過來人認可直呼「真的蠻神的！」
原PO於PTT八卦板上發文，表示飲冰室茶集分為綠茶、紅茶、烏龍奶茶三種口味，其價格一直以來是25元不變，「飲冰室茶集還是一樣，始終25，包裝側邊配上各種無病呻吟的廢文」，這也讓他好奇詢問「有沒有飲冰室茶集凍漲20年的八卦？」
問題一出，隨即引起鄉民們大讚，「真的蠻神的」、「當兵時超愛奶紅，一罐10秒就吸完了」、「飲冰室烏龍奶真的強」、「高級文青版的麥香奶茶」、「如果可以低糖，真是太完美的飲料了」、「以前喝一瓶就剪截角蒐集滿滿的一盒」、「飲冰好喝，其他都故意超貴還要湊2件折價，折完還比飲冰貴又死甜難喝」、「奶烏，好喝」、「超愛，每次喝完都還想再來一罐」。
不過，也有過來人坦言並非完全凍漲，「飲冰室一開始16」、「16是量販價，一開始20元，紅跟綠」、「2000-2003時，我買過18塊的」、「我國中時才20」、「明明就20漲到22一小段時間再漲到25」。（編輯：陳雅雲）