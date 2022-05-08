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以物易物換達菲熊！對方拿「插電雨傘」他秒愣　全場笑瘋

▲原PO在以物易物平台遇見一名小妹妹想湊錢買達菲熊，沒想到交易過程鬧出不少逗趣事件！（示意圖，非當事人／取自photoAC）
▲原PO在以物易物平台遇見一名小妹妹想湊錢買達菲熊，沒想到交易過程鬧出不少逗趣事件！（示意圖，非當事人／取自photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-05-08 10:42:59

現代人喜歡上網購物，不僅相當便利，還能滿足懶人不愛出門消費的習慣。一名男網友最近在以物易物平台遇見一小妹妹為了湊錢買達菲熊，不停拿出家裡東西向他推銷，但是當她拿出一款「插電雨傘」時讓他傻愣非常尷尬，網友看了全都笑瘋了！

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這名男性網友在臉書《爆廢公社》發文，自己最近迷上在以物易物平台消費，「有個小妹妹想要買達菲熊但錢不夠…」，不停拿出家裡的東西向他兜售，他也分享兩人的逗趣對話紀錄。小妹妹先是拿出一7公分直徑的電鍋賣100元表示「存錢筒，可以存到10萬」，後來又拿出一烏龜吊飾賣50元，聲稱是「快樂烏龜」。

▲原PO分享與小妹妹的交易對話，對方表示這個玩具電鍋存錢筒可以存10萬元讓他覺得很有趣。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
▲原PO分享與小妹妹的交易對話，對方表示這個玩具電鍋存錢筒可以存10萬元讓他覺得很有趣。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
▲「快樂烏龜」吊飾則賣50元，原PO為了想替小妹妹湊足購買達菲熊的錢，也表示欣然接受。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
▲「快樂烏龜」吊飾則賣50元，原PO為了想替小妹妹湊足購買達菲熊的錢，也表示欣然接受。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
原PO覺得很有趣，所以也想盡量替小妹妹湊足費用，便問她：「還有其他的嗎？」沒想到小妹妹接著從媽媽的房間拿出外觀像一把雨傘的棒狀物體，原PO好奇詢問「這什麼？雨傘？」沒想到小妹妹打開後竟然是一隻黑色的「按摩棒」，小妹妹還表示：「這個好像要插插頭的，200可以嗎？」讓原PO幫下既尷尬又覺得好笑！貼文曝光後，許多網友都忍不住笑翻表示：「媽媽的雨傘」、「會被這個妹妹笑死」、「妹妹要被8BQ了」、「快樂烏龜可以買，但媽媽的快樂棒還是還給媽媽吧」、「這是媽媽的抖音神器」、「那是你的姨丈，乖，放回去」。

▲沒想到小妹妹從媽媽房間的抽屜裡拿出一支外觀像雨傘的東西，打開一看竟然是「媽媽的電動按摩棒」，小妹妹還表示「好像要插插頭的」，讓原PO超級尷尬又覺得很好笑！（圖／翻攝自《爆廢公社》）
▲沒想到小妹妹從媽媽房間的抽屜裡拿出一支外觀像雨傘的東西，打開一看竟然是「媽媽的電動按摩棒」，小妹妹還表示「好像要插插頭的」，讓原PO超級尷尬又覺得很好笑！（圖／翻攝自《爆廢公社》）
原PO後來又發文補充，因為得知小妹妹是單親家庭，只有媽媽一人賺錢養家，很喜歡達菲熊想自己存錢購買，所以原PO也想盡量替小妹妹湊足費用。但是日前收到小妹妹寄來的物品時，發現妹妹竟然將媽媽的按摩棒誤放在包裹箱裡，「基於衛生問題考量 ，只好直接去玩具店買一個新的還回去 」，也寫了一張小卡片向小妹妹的媽媽解釋，並且表示「叔叔我覺得妹妹很乖 ，所以打算直接買達菲熊給妹妹了 ，只是叔叔我也不知道妹妹要的達菲熊 ，到底是要公的還母的 ，所以乾脆直接從網路上下單一對，連同媽媽的新玩具一併放在裡面給妹妹 ，希望妹妹不要真的變成8BQ」。（編輯：陳珮瑜）

▲沒想到原PO收到包裹時，小妹妹竟然誤將媽媽的按摩棒放進箱子裡。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
▲沒想到原PO收到包裹時，小妹妹竟然誤將媽媽的按摩棒放進箱子裡。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
▲原PO只好買了一支新的按摩棒送給小妹妹的媽媽，也附上小卡片說明來龍去脈。（圖／翻攝自《爆廢公社》）
▲原PO只好買了一支新的按摩棒送給小妹妹的媽媽，也附上小卡片說明來龍去脈。（圖／翻攝自《爆廢公社》）

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