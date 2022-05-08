館長化身蝙蝠俠！怒掀勾惡「慣用手法」嗆爆：用正義賺錢
YouTuber「勾起你心中的惡」（勾惡）槓上直播主連千毅，更有許多江湖黑道大哥出面協調，戰火卻繼續延燒。而網紅館長也在今（8）日發文怒嗆勾惡「用正義賺錢的咖小」。
先前勾惡曾在館長發生三重「忽必烈健身房」爭議事件時，發片評論相關內幕，包含股權、金額分潤，內容卻沒有直接向館長確認。而一個月後，館長成功處理完健身房糾紛，並重新買回三重館，並決定在直播針對勾惡影片以及相關行為作出反擊。
館長在5日直播時戴上蝙蝠俠面具，痛批小丑勾惡「雙標又自打臉」，認為對方常常說「拿政府的錢就是網軍、財團去政府標案就是有陰謀」，但為何陳昱瑋（勾惡）也去接新北市政府的標案，更質疑「你接政府案就是合法，別人接就酬庸、網軍、陰謀、政府財團狗？」
館長也提到，勾惡在製作三重館影片時，也沒有向他本人確認過事情真相，且也不符合社會公共利益，讓館長不禁痛批「我也是受害者，你做這個影片的意圖為何？你他X就是想要賺錢嘛，就是想要人家加入會員嘛，最後還是要賺錢嘛，正義個屁，滿嘴正義，阿結果咧？為了要賺錢，把人家踩在你腳底下，是不是這樣？」
而今（8）日上午館長也再度於臉書發文狂酸勾惡「沒事滿嘴蝦毀世，出事滿嘴生命家人安全。說不想紅然後跑去體育場刷流量，說的多勇敢連下車都不敢。戴著面具的孬種，用正義賺錢的咖小」。（編輯：潘毅）