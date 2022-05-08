母親節送家電罪大惡極？她揭「神優勢」：長期下來不得了

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胡采蘋指出，自身雖然不是媽媽身份，但她認為「我還滿喜歡各種家事小家電的，最近很多廠商送給我試用商品，玩得超開心的」。胡采蘋坦言，好的家電能讓她省很多力氣，例如某知名品牌吸塵器，她使用後相當驚嘆，「吸過去真的乾乾淨淨全身舒暢，真的比很多清掃工具省時又徹底。很多家電現在都設計得超amazing我超愛的」。
胡采蘋認為，送媽媽一個好的工具，能夠幫助媽媽縮短做家事的時間，「尤其是如果你們不住在一起的話，其實這些工具也可以讓媽媽得到更多自己的時間，而且是每天都省下一點，長期下來累積的時間不得了」。倘若這工具也備受你喜愛，也會增加你想做家事的意願，更有機會減輕媽媽負擔。
最後，胡采蘋亦緩頰，表示那篇文章也有它的道理存在，「但並不是道理的全部，我覺得把所有送家事小家電的子女一律打為不懂媽媽辛苦，實在也太恐怖了呀。」
貼文一出，隨即引起眾人們認同留言，「送家電沒毛病啊，減輕媽媽負擔」、「我會喜歡這些禮物耶！因為不送這些幫忙減輕負擔的工具，那只是爽一時平常還是得弄啊！尤其有些媽媽很省，你不給他買這些他永遠都手動！」；但也有人反駁表示「家電可以平常送，母親節送好像我才是該打掃的人一樣」、「我沒辦法接受送我這些家電耶，母親節媽媽本人只想要休息！」（編輯：陳雅雲）