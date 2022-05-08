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母親節送家電罪大惡極？她揭「神優勢」：長期下來不得了

▲胡采蘋前陣子發現一篇文章強調母親節送家電，根本不了解母親的辛苦，好像送家電罪大惡極似的，但她反而點出最大優勢。（示意圖／記者劉雅文拍攝）
▲胡采蘋前陣子發現一篇文章強調母親節送家電，根本不了解母親的辛苦，好像送家電罪大惡極似的，但她反而點出最大優勢。（示意圖／記者劉雅文拍攝）

編輯中心/綜合報導

2022-05-08 13:11:342022-05-08 13:12:47

今（8）日正是一年一度的母親節，許多民眾都會選在今天對母親表達愛意，不少人還會以家電當作禮物，希望減輕媽媽日後的負擔。而財經網美胡采蘋指出，曾看過一篇文章強調母親節送家電，根本不了解母親的辛苦，好像送家電罪大惡極似的。但她反而點出最大優勢，表示「長期下來累積的時間不得了！」

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財經網美胡采蘋於臉書粉專《Emmy追劇時間》上分享，表示前陣子發現一篇文章，內容說道「母親節拜託不要送什麼洗碗機、吸塵器等家事小家電」，語氣相當兇狠，還表態「送這些東西根本不了解母親的辛苦，應該送度假券、飯店住宿、SPA這些」，留言區也是一片罵聲，像似送家電罪大惡極。

胡采蘋指出，自身雖然不是媽媽身份，但她認為「我還滿喜歡各種家事小家電的，最近很多廠商送給我試用商品，玩得超開心的」。胡采蘋坦言，好的家電能讓她省很多力氣，例如某知名品牌吸塵器，她使用後相當驚嘆，「吸過去真的乾乾淨淨全身舒暢，真的比很多清掃工具省時又徹底。很多家電現在都設計得超amazing我超愛的」。

▲胡采蘋前陣子發現一篇文章強調母親節送家電，根本不了解母親的辛苦，好像送家電罪大惡極似的。（示意圖／翻攝pixabay）
▲胡采蘋前陣子發現一篇文章強調母親節送家電，根本不了解母親的辛苦，好像送家電罪大惡極似的。（示意圖／翻攝pixabay）
胡采蘋認為，送媽媽一個好的工具，能夠幫助媽媽縮短做家事的時間，「尤其是如果你們不住在一起的話，其實這些工具也可以讓媽媽得到更多自己的時間，而且是每天都省下一點，長期下來累積的時間不得了」。倘若這工具也備受你喜愛，也會增加你想做家事的意願，更有機會減輕媽媽負擔。

最後，胡采蘋亦緩頰，表示那篇文章也有它的道理存在，「但並不是道理的全部，我覺得把所有送家事小家電的子女一律打為不懂媽媽辛苦，實在也太恐怖了呀。」

▲財經網美胡采蘋針對「母親節送家電」一事提出看法。（圖／翻攝Emmy追劇時間臉書粉專）
▲財經網美胡采蘋針對「母親節送家電」一事提出看法。（圖／翻攝Emmy追劇時間臉書粉專）
貼文一出，隨即引起眾人們認同留言，「送家電沒毛病啊，減輕媽媽負擔」、「我會喜歡這些禮物耶！因為不送這些幫忙減輕負擔的工具，那只是爽一時平常還是得弄啊！尤其有些媽媽很省，你不給他買這些他永遠都手動！」；但也有人反駁表示「家電可以平常送，母親節送好像我才是該打掃的人一樣」、「我沒辦法接受送我這些家電耶，母親節媽媽本人只想要休息！」（編輯：陳雅雲）

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